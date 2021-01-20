TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni yarın gerçekleştirilecek

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile üç yıldır devam eden TÜSİAD SD2 (Sanayide Dijital Dönüşüm) Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni, 21 Ocak Perşembe günü, 09:00’da online olarak gerçekleştirilecek.

TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni’nde, 2020 döneminde eşleşen ve birlikte dijital çözüm dosyalarını üreten teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin başarı kategorileri açıklanacak. Etkinliğin açılış bölümünde, 2018 yılında hayata geçen programın üç yılda geldiği aşamayı ve edinilen deneyimi TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD’ın sanayi politikaları çerçevesinde dijital dönüşüme bakışını ve çalışmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır paylaşacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin yeni dönemin dijitalleşme dinamikleri ile TÜSİAD SD2 Programının gelecekteki modelini aktaracağı açılış oturumuna, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Açılış konuşmalarının ardından, 2020 dönemi çözüm dosyaları tanıtımı ve plaket kategorileri ilanı ile devam edecek etkinlikte, 2018-2019 döneminin ilham veren başarı hikayelerinden örnekler de katılımcılarla paylaşılacak.

Tören, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın konuşmacı olarak katılacağı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Bahadır Balkır’ın moderasyonunda gerçekleşecek “Türkiye’den Globale Dijital Dönüşüm” başlıklı oturum ile sonlanacak.