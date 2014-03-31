TÜSİAD: Kaygı veren kutuplaşmayı bitirecek bir tutum umut ediyoruz

TÜSİAD 30 Mart seçimleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş bulunan, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

30 Mart seçimleri nedeniyle TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“2014 yerel seçimlerinin yüksek bir katılımla ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından memnuniyet duymaktayız. Tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin bu en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor ve seçilen tüm yerel yöneticilere başarılar diliyoruz.

Yerel seçimler geride kalırken, son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş bulunan, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz. Hızla ve partiler üstü bir anlayışla demokrasimizi, ekonomimizi ve sosyal yapımızı güçlendirecek reformlara yönelmeli, çözüm süreci ve Avrupa Birliği uyumuna hız kazandırmalıyız.”