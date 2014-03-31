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Ekonomi

Dolar iki ayın en düşüğünü gördü

Dolar, 29 Ocak'tan bu yana en düşük seviyede

31 Mart 2014 14:57

Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dolar 2,14'le günü kapatarak Türk Lirası karşısında son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, AKP'nin dünkü yerel seçimlerde Türkiye genelinde oyların yüzde 40'tan fazlasını almasının tek parti iktidarının devam edeceği olarak görülmesi ardından 2.14'le kapatarak 29 Ocak'tan bu yana en düşük seviyede. cnbce.com'da yer alan habere göre, cuma günü saat 17.50'de 2.1891/2.1895 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.31 itibariyle 2.1658/2.1664 seviyesini gördü.  Dolar TL karşısında 8.43 itibariyle 2,1665 seviyesinden işlem görüyor.  Cuma günü 2.5991/2.5998 seviyesinde olan sepet bazında TL ise 2.5720 seviyesinde. Analistler AKP'nin yüzde 40 ve üzerinde oy almasının piyasalarda olumlu algılanmasını ve kurda gerileme görülmesini bekliyordu. AKP yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 40'tan fazla oy alarak 17 Aralık sonrası yolsuzluk iddialarıyla ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamında kan kaybetmediğini gösterdi. Yerel seçim sonuçları cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler öncesinde bundan sonraki dönemin siyasi resmine ilişkin ipucu vermek açısından kritik öneme sahip bulunuyordu.

 

Resmi olmayan sonuçlar açıklandı

 

31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken, iktidar partisi AKP resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 45'inden fazlasını almış gibi görünüyor.  Yine resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 100'nün sayıldığı Ankara ve İstanbul'da Büyükşehir Belediyeleri'nin AK Parti adayları tarafından kazanıldığı görülüyor.

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