TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç: Faiz konusundaki düşüncelerimizi Ankara'ya ilettik

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Bloomberg HT'de katıldığı bir programda faiz konusunda Ankara ile iletişime geçtiklerini ve öncesinde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Altınsaç şunları söyledi:

"Biz TÜSİAD olarak bu vaziyet başlamadan önce de ve başlama emareleri geldiğinde de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Düşüncelerimizi Ankara ve belli yerlerle paylaştık. Fakat süreç dışarıdan gözüktüğü gibi işlemiyor. Burada 'Aman sabırlı olmak lazım' yaklaşımlarının dahi maalesef etkisinin olmadığını da görüyoruz. Reel kesim de bölünüyor."

"Erdoğan'dan iş dünyasına faiz tepkisi"

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında TÜSİAD'ın da adını vererek faizler üzerinden iş dünyasını hedef almıştı. Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun, niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum, ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı vs. ondan sonra yüksek faizden söz ediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun size kredi, hadi alın krediyi yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamları? Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış, istediğiniz kadar sallayın tutmaz"

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