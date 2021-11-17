Erdoğan 'Anlayan anlar, anlamayan anlamaz biz faize milletimizi ezdirmeyiz' dedi, dolar 10.56'yı aştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin olarak yaptığı konuşmada "faiz sebep-enflasyon sonuçtur" söylemini yineledi. Erdoğan faiz kararına ilişkin olarak ise ayrıca "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Faiz sebeptir enflasyon neticedir, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. anlayan anlar, anlamayan anlamaz, milletimizi faize ezdirmeyiz" dedi.

Öte yandan aynı dakikalarda yarın Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimine gidebileceği ihtimali artarken, TL'deki değer kaybı hızlandı ve dolar/TL 10,56 lirayı aştı. Euro ise 11,95 liranın üzerinde fiyatlandı.

Erdoğan, Grup Toplantısı'nda faize ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam"

"Enflasyon, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları, bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değildir. Bizi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.

Biz faiz belasına bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamazı. Biz faize milletimizi kesinlikle ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlara kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir. Hâlâ kalkıp da bu yolda, mücadelede beraber yürüdüğümüz yolda faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam olamam.

"Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış, istediğiniz kadar sallayın tutmaz"

Bu konu sıradan bir konu değildir. Şu anda dünyaya bakalım, bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken bizim arkadaşlara ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor? Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.

Biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun, niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum, ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı vs. ondan sonra yüksek faizden söz ediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun size kredi, hadi alın krediyi yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamları? Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış, istediğiniz kadar sallayın tutmaz.

Çünkü biz bir şeye inandık, bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD’ı şu bu vs. dürüst olacaksınız. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit, yok. "