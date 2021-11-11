TÜRSAB'ın dosyasını HSYK'ya götürdüğü eski başkan Başaran Ulusoy: Devletle kavga ediyorlar faturayı bana çıkarıyorlar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) hakkında bulunduğu şikâyeti, Hakim ve Savcılar Kurulu Yüksek Kurulu'na (HSYK) taşıdığı eski Başkanı Başaran Ulusoy sessizliğini bozdu. Hakkında savcılardan “iddianame düzenlenmesini” talep eden TÜRSAB yönetimini devletle iş yapma “becerisinden” yoksun bulduğunu söyleyen Ulusoy, “Kötülüğün bir sınırı olmalı. Devletle kavga ediyorlar, faturayı bana çıkarıyorlar. Konuşa konuşa anlaşmaları lazım” dedi.

4 yılı aşkın bir süredir soruşturmanın tamamlanmadığını ileri süren TÜRSAB'ın; 3 Kasım 2021 tarihli dilekçesinde “Daha fazla gecikmeksizin şüpheliler hakkında ivedilikle iddianame düzenlenerek kamu davası açılması” talep ediliyor. Bir kamu kuruluşu olan TÜRSAB'ı “milyonlarca TL zarara uğrattığı” gerekçesiyle yapılan suç duyurusunda, Ulusoy ile birlikte aynı yönetim kurulunda yer alan 8 kişi “şüpheliler” olarak anılıyor.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Ulusoy’un konuya ilişkin açıklamalarını şöyle aktardı:

Yönetimden ayrıldığında; TÜRSAB'a 35 milyon liralık müze bileti, 85 milyon lira tutarında üye aidat alacağı bıraktığını belirten Ulusoy, suçlamalara ilişkin şu yanıtları veriyor:

– Atlas Jet'in (Ali Murat Ersoy'un iflas eden şirketi) Irak seferlerinde, yolcu vize işlemleri TÜRSAB tarafından yapılıyordu. Hatırladığım kadarıyla burada söz konusu tutar 7.5 milyon dolar. Maalesef TÜRSAB'dan vize işlemlerinin alınmasıyla acenteler indirimli bilet alamamaktan dolayı 20 milyon dolar kayba uğradı.

– TÜRSAB Genel Merkezi'nin yükselen maliyeti finansman giderleri ağırlıktadır. Bireysel kefaletimin de bulunduğu banka kredileri için icra takip işlemleri başlatıldı.

– Savcılık beni her ifadeye çağırdığında gittim. Yalnız kasım ayında Covid oldum 47 gün hastanede yattım, 19 gün entübe edilmiştim.

– Bir ay sonra safra kesesi ameliyatı oldum, 32 gün hastanede yattım. 2 ay sonra midemin tamamını aldılar. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 35 gün kaldım. Raporları hastanelerden alıp kontrol edebilirler. 15 gün evvel de karakola gidip ifademi verdim.

– TÜRSAB'a içinde okul ve kongre merkezlerinin de olduğu toplam 158 milyon 47 bin doların üzerinde yatırım yaptım.

– TÜRSAB tek parçaydı 40 parça oldu; böl parçala yönet.

– Komer'de (Efes Kongre Merkezi) TÜRSAB'dan sonra büyük ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık sermaye artırımı yapsaydı, borçlanma ihtiyacı olmazdı. Yatırımın yüzde 85'ini banka kredisi ile yaptık.

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TIKLAYIN - Sözcü yazarı Yılmaz: TÜRSAB, eski başkan Başaran Ulusoy’un dosyasını HSYK'ya götürüyor