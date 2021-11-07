Sözcü yazarı Yılmaz: TÜRSAB, eski başkan Başaran Ulusoy’un dosyasını HSYK'ya götürüyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), eski Başkan Başaran Ulusoy hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu hakkında 4 yıldır hiç ir işlem yapılmadığı gerekçesiyle, 3 Kasım'da yeniden harekete geçti." bilgisini paylaştı.

Yılmaz yazısında, "TÜRSAB avukatları ilk şikâyet dilekçelerini 12 Eylül 2018'de vermişlerdi. TÜRSAB'ın soruşturmayı sonuçlandırmayan savcıları, Hakim ve Savcılar Kurulu Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikâyet etme girişiminde bulunduğu dile getiriliyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"TÜRSAB'ın 2018 Şubat'ında yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Firuz Barbaros Bağlıkaya seçildi. Bağlıkaya yönetimi TÜRSAB'ı 560 milyon TL (dönem kuru itibarıyla 120 milyon dolar) borçla devraldığını açıkladı. Yapılan araştırma ve denetimlerde Ulusoy döneminde “usulsüzlükler ve yolsuzluklar” yapıldığı ileri sürüldü. Ulusoy bu iddialara karşın TÜRSAB başkanlığını bırakırken; “ 30 milyon TL'ye yakın müze bileti ve 80 milyon TL'ye yakın aidat alacağı bıraktığı” savunması yaptı."