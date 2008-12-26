Turpgiller göğüs kanserini önlemeye yardımcı oluyor

Bu sebzelerin göğüs kanseriyle savaşmada yardımcı oldukları bilinirken, sebzelerdeki aktif maddelerin hücre üremesini nasıl engelledikleri şu ana kadar bilinmiyordu. Şimdi ise Santa Barbara laboratuarlarındaki bilim adamlarından biyokimya ve ilaçbilim Profesörü Leslie Wilson ile Moleküler, Hücresel ve Gelişimsel Biyoloji bölümünden yardımcı Profesör Mary Ann Jordan, bu sebzelerin iyileştirme gücünün hücresel düzeyde nasıl çalıştığını gösterdiler.Carcinogenesis dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacı ve doktora öğrencisi olan Olga Azarenko, "Kadınlarda görülen kanser ölümlerinin ikinci nedeni olan göğüs kanserinden lahana, brokoli ve karnabahar gibi turpgiller ailesinden olan sebzeler yenilerek korunabilirsiniz. Çünkü bu sebzeler kanserden koruduğuna inandığımız izotiyosiyanat isimli bileşenler içeriyorlar. Brokoli ve filizlerinde bu maddeden yüksek miktarda bulunuyor" dedi.Daha önce bilim adamları, brokolide bulunan sulforafen maddesinden geliştirdikleri bir bileşim ile hayvanlarda göğüs kanseri tümörlerini yüzde 50 oranında küçültmeyi başarmışlardı. Azarenko, bu maddenin insanlarda göğüs kanseri hücrelerinin gelişimini durdurabileceğini söyledi.