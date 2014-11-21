Türmen'den 'MİT' iddialarına yanıt: Biz yeteri kadar karışığız, MİT’e ihtiyaç var mı bilmiyorum

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) partiyi karıştırmaya çalıştığı sözleri tartışılmaya başlandı. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Biz yeteri kadar karışığız. MİT’e ihtiyaç var mı bilmiyorum. Demek ki MİT yapıyormuş. MİT tamamen amaçlarından saptırılmış durumda. Hükümetin çıkarlarını koruyan, hükümete karşı olanları gözetleyen, dinleyen, onları denetleyen bir kurum haline geldi” dedi.

CHP’nin Meclis’te kurulan MİT Komisyonu Üyesi Mehmet Şeker de, MİT içinde bu işleri yapan grubun tarihçesinin 1952’ye dayandığını söyledi. Türkiye’nin NATO’ya girdiği 1952 yılından itibaren kurumda böyle bir yapı oluştuğuna dikkat çeken Şeker, CHP ile uğraşmanın yeni olmadığına dikkat çekti. Şeker, “Meclis’te MİT Komisyonu’nda bu konu gündeme gelir mi” sorusuna, “MİT bize brifing verecek o zaman da ya da toplantı yapıldığında gündeme gelir” yanıtı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'in partiyi karıştırmak için özel bir grup oluşturulduğunu iddia etmiş, MİT'ten de bir ismin bu gruba liderlik yaptığını söyleyerek, partilileri bu tuzağa düşülmemeleri konusunda uyarmıştı.

Milletvekili Rıza Türmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuyu değerlendirdi. TBMM MİT Komisyonu Üyesi, Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in açıklamaları da şöyle:

Dersim ikide bir pişirilip konuluyor

Rıza Türmen: “Biz yeteri kadar karışığız zaten. MİT'e ihtiyaç var mı doğrusu bilmiyorum ama. Demek ki MİT yapıyormuş! MİT amaçlarından saptırılmış durumda. Kimin MİT'i, kime karşı kullanılıyor, tamamen çığırından çıkmış durumda. MİT, hükümetin çıkarlarını koruyan, hükümete karşı olanları gözetleyen, dinleyen bir kurum haline geldi. Bütün devletin partileştiği dönemde MİT'in de bunun dışında kalması beklenmemelidir.

Dersim'de bizim rahatsız olmamız için bir neden yok. İkide bir pişirip konuluyor. Biz Dersim ile ilgili en ileri önerileri verdik. Binlerce insan katledilmiş kolay yutulacak bir şey değil. Eğer demokrasi, barış istiyorsanız mutlaka geçmişinizle yüzleşmek lazım. Devletin özür dilemesi lazım, devlet tarafından yapılan bir yanlış var. Özür dilemek niye bu kadar tartışma konusu oluyor anlamıyorum, özür dilemek insanca bir şey. O zaman CHP ile devlet aynı olduğu bir dönemde yapılmış. CHP, bugün siyasi partilerden bir tanesi.”

Şeker: MİT tek parçalı değil

Mehmet Şeker: “MİT tek parçalı bir kurum değil. İçinde guruplar var. Bu yapıların bir kısmı yurtdışı istihbarat örgütleriyle bağlantılı. İktidar ve dış istihbarat örgütleriyle ilişkileri olan ikili oynayan mensupları var. Cemaatle ilgili olmayan ‘paralel’ bir yapı var. Bu grup 1952 yılından beri Türkiye’nin NATO üyeliğinden beri var. Bu organize yapı, eski genel başkanla ilgili kayıtları gerçekleştirdi. Yani CHP ile ilgili olay yeni değil. Bu grup CHP’yi Alevi partisi gibi göstermeye çalışıyor. Gerçek sosyal demokrat bir parti olmadığı algısı oluşturmaya çalışıyor. Son iki yıldır çok ciddi biçimde CHP’ye karşı bir saldırı başlattılar. Ama bunda başarılı olmaları mümkün değil. Bu yapı, Dersimi gündeme getiriyor. Yandaş medyayı da kullanıyor. Ama ortada Ne Uludere, ne Madımak, ne Maraş var. Faili meçhul ise hiç yok.”