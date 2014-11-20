Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'in partiyi karıştırmak için özel bir grup oluşturulduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, MİT'ten de bir ismin bu gruba liderlik yaptığını söylerken, partilileri uyardı bu tuzağa düşülmemesini istedi.

Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları Kanal D Haber'de anlattı.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu, "AKP'nin derin devleti ve MİT içinde bir grup CHP'yi karıştırmak için operasyon yapmaya çalışıyor. Hiç bir CHP'linin bu tuzağa düşmemesi lazım. Başta kendini ulusalcı olarak tanımlayan arkadaşlar" dedi.

'AKP'nin derin devleti ve MİT içinde bir grup'

Kılıçdaroğlu AKP'nin derin devleti ve MİT içinde bir grup tarafından verilen talimatları da bildiğini de ima etti. Kılıçdaroğlu, talimatlardan biri de şu dedi:

"CHP, Kürtlerin ve alevilerin partisi olarak gösterilmeye çalışılıcak. Amaç bu algıyı yerleştirmek."



CHP lideri, CHP'lilere tuzağa düşülmemeli uyarısında bulundu.