Türmen: 'Kamuda türban serbestisi'ni değil, 'eşitlik' hükmünü onayladık

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’de inanç ve ibadetlerin özgürce yaşanmasını öngören düzenleme “kamuda türbana serbestlik” tartışması çıkardı. “Türban serbestîsiyle hiç alakası yok” diyen Eski AİHM Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, bu düzenlemenin daha önce müzakeresi yapılan “Eşitlik” maddesinin bir tekrarı olduğunu söyledi. “CHP, genel olarak eşitlikçi, ayrımcılık karşıtı ve özgürlükçü bir parti” diyen Türmen, “Bu madde ayrımcılığa tabi tutulan dini grupları, Alevi, Yezidilerle ilgili madde” dedi.

CHP’nin daha önceki çekincelerini kaldırmasıyla “Din ve Vicdan Hürriyeti” maddesinde dört siyasi parti anlaşma sağladı. Ancak, Prof. Süheyl Batum, “sehven yazılmıştır” diyerek karşı çıktı. Batum, “Bir memur, ‘Biz bu mesai saatlerine göre çalışmayacağız çünkü namaz vakitlerinde dinimizin gereğini yerine getiriyoruz’ derse ne yapılacak?” dedi.

‘Türban ilgili maddede düzenlenirdi’

“Türban konusu olsaydı, ‘kamu hizmetine girme’ başlıklı maddede olurdu” diyen Türmen, daha önce müzakeresi yapılan Anayasa’nın “Kamu Hizmetine Girme” 32. maddesini gösterdi. İlgili madde şöyle:

“Her vatandaş kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamaz; görevin gerektirdiği nitelikler saklı kalmak kaydıyla cinsiyetler arası eşitlik ilkesi gözetilir.”

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, CHP'nin sadece kanun önünde eşitliği ve fırsat eşitliğini değil, egemenlik ilişkilerinin son verilmesini de savunduğunu söyledi. Bir dini grubun başka bir dini gruba, erkeğin kadına, bir etnik grubun başka bir etnik gruba egemenliğine son verilmesine yönelik anlayışın özgürlüğün yolunu açacağını vurguladı.

TBMM Yazım Komisyonu'nda önceki gün, dört siyasi parti arasında anlaşma sağlanan madde şöyle: