Kamuda başörtüsünün önünde engel kalmadı

Anayasa Yazım Komisyonu’nda CHP çekincesini kaldırınca dört parti ‘Hiç kimsenin dini inancının gereklerini yerine getirmekten men edilemeyeceği’ hükmünde uzlaştı.

Yeni anayasa yazım çalışmalarında, kamuda ve eğitimde türbanın serbest hale gelmesinin yolunu açacak sürpriz bir uzlaşma sağlandı.

Uzlaşma Komisyonu’nun temmuza devam kararının ardından, yazım alt komisyonu önceki gün toplandı. Toplantıda daha önce üzerinde uzlaşma sağlanamayan ‘Din vicdan ve inanç özgürlüğü’ başlıklı madde yeniden ele alındı. Maddede pek çok fıkra görüş ayrılıklarını yansıtan ‘parantezlerinden’ arındırıldı.

Yeşil renkle yazıldı

Şebnem Hoşgör'ün Vatan'daki haberine göre, dört parti şu fıkrada anlaştı:

"Hiç kimse ibadet, dini uygulama ve törenlere katılmaya, dini inanç, düşünce ve açıklamaya zorlanamaz; ya da bunları yapmaktan men edilemez, dini inanç, düşünce kanaatlerinden ve inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamaz, suçlanamaz, ve farklı bir muameleye tabi tutulamaz.”

Daha önce CHP, “men edilemez” ve “farklı muameleye tabi tutulamaz” ifadelerine karşı çıkmıştı. CHP, Rıza Türmen tarafından temsil edildiği önceki günkü toplantıda bu çekincesini kaldırdı.

Batum: Sehven olmuştur

Vatan'ın sorularını yanıtlayan CHP’nin komisyon üyelerinden Süheyl Batum, şunları söyledi:

“Sanırım bir yanlışlık oldu. Sehven olmuştur. Düzeltilir. Örneğin Cuma günü bir öğrenci ya da öğretmen ‘Bugüne ders koyamazsınız’ dediği takdirde, bu dininin gereklerini yerine getirmek anlamına geleceği için ne yapacaksınız? Bir başka örnek; kamuda mesai saatleri, tatil saatleri belli. Bir memur, ‘Biz bu mesai saatlerine göre çalışmayacağız çünkü namaz vakitlerinde dinimizin gereğini yerine getiriyoruz’ derse ne yapılacak?”