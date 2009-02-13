Türlerin babası 200 yaşında

Ünlü İngiliz bilim adamı Charles Robert Darwin, 200. doğum yıl dönümünde Roma'da da etkinliklerle anılıyor.



İtalya'nın başkenti, Darwin'in yaşamını konu alan önemli bir serginin kapılarını ziyaretçilere açarken, Vatikan'da İngiliz bilim adamının görüşlerinin tartışılacağı uluslararası konferansın hazırlıkları sürüyor.



Roma'daki Sergi Sarayı, bugünden itibaren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Darwin 1809-2009" başlığıyla düzenlenen sergi, ziyaretçilere, 1882'de yaşamını yitiren İngiliz bilim adamının hayatı ve bilimsel çalışmaları arasında bir seyahate çıkma olanağı sunuyor.



Özellikle İngiltere ve ABD'deki bilim müzelerinin katkılarıyla Palaexpo tarafından düzenlenen sergi, Haziranda Milano, Kasımda ise Bari kentlerinde tekrarlanacak.



Darwin'in "Türlerin Kökeni" adlı yapıtında savunduğu evrim teorisine yıllarca karşı çıkan Vatikan'ın ise son dönemlerde daha yumuşak bir tutum takınması dikkati çekiyor.



Vatikan, eleştirel bir yaklaşımla konunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla, "Biyolojik evrim: Vakıalar ve nazariyeler. Türlerin Kökeni'nden 150 yıl sonra eleştirel bir yaklaşım" başlığı altında bir konferans düzenleyecek.



Papalık Kültür Kurulu himayesinde, din ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilecek konferansın 3-7 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Konferans, evrim teorisinin Hristiyanlık inancı açısından ele alınmasını hedefliyor.



Konferansın organizatörü ve Papalık Gregorius Üniversitesi öğretim üyesi Peder Marc Leclerc, "Konu hem bilimsel, hem felsefi açıdan irdelenecek. Kapanış bölümünde ise Kitab-ı Mukaddes'te yaradılışı konu alan bölümlerin doğru tefsiri ve de teorinin Kilise tarafından nasıl algılandığı esas alınarak, evrim teorisi Hristiyan inancı açısından değerlendirilecek" dedi.

