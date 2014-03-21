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Ekonomi

Turkven: Mavi'nin satılması söz konusu değil

Turkven’den Mavi’nin hisselerinin devredileceği ile ilgili haberlere yalanlama geldi

21 Mart 2014 19:17

Mavi'nin ortaklarında Turkven, Mavi'nin hisselerinin devredileceği yönündeki haberleri yalanladı.

“Turkven’in Mavi’deki hisselerinin devrine ilişkin herhangi bir çalışmasının gündemde olmadığını belirtmek isteriz.” Diyen Turkven, “Türkiye’de olduğu kadar yurtdışı operasyonlarında da sürdürülebilir büyümesiyle dikkat çeken Mavi’nin yabancı perakende grupları ve sermaye kuruluşları tarafından ilgiyle ve beğeniyle takip edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

Söz konusu haberde Turkven’in, Ekim 2008’de ortak olduğu Mavi’deki hisselerini devredeceği belirtilerek, Kuveytli perakende devi Alshaya ve  Londra merkezli sermaye fonu Bridgepoint’in Mavi’ye talip olduğu iddia edilmişti.

 

1991’de kuruldu

 

Mavi, 1991 yılında İstanbul’da kuruldu. 1996 yılında yurtdışına açılan marka bugün; ABD, Kanada, Almanya, Avustralya ve Rusya’nın aralarında bulunduğu 50 ülkede 326’sı Mavi shop olmak üzere 5 bine yakın noktada faaliyet gösteriyor.

Yapılan araştırmalara göre Mavi, Türkiye’nin yanısıra yurtdışında da en iyi markalar arasında dikkat çekiyor. 2006 yılında Time dergisi Mavi’yi ‘Dünyanın en iyi 16 Jeans markası’ arasında gösterdi.
“Çok Oluyoruz”, “Çok İleri Gittik”, “Kafana Göre” ve “Burası İstanbul” kampanyalarının yanı sıra, Kıvanç Tatlıtuğ ve  Adriana Lima gibi reklam yüzleriyle gündem yaratan Mavi’nin New York, Vancouver, Berlin, Frankfurt, Dusseldorf, Dietzenbach, Hamburg, Oberhausen, Leipzig, Münih ve Moskova’da flagship mağazaları bulunuyor. Mavi, kendi perakende ağının yanısıra, Nordstrom, Urban Outfitters, Peek&Cloppenburg, Lord&Taylor ve David Jones gibi dünyanın en önemli zincir mağazalarında, premium ve high end markalarla birlikte satışa sunuluyor.

 

Ziylan’a yatırım

 

2000 yılında kurulan özel sermaye fonu Turkven ise, 17 şirkete 4.5 milyar dolar yatırım yaptı. Mavi’nin dışında yatırım yaptığı şirketler arasında Migros, Ziylan, Tekin Acar, Golf, Doğtaş, Domino’s Pizza, UNO, Intercity ve Pronet var.

Turkven’in Genel Müdürü Seymur Tarı. Abu Dhabi Yatırım Ajansı, Singapur Devlet Yatırım Fonu ve varlıkları 1 trilyon doları bulan çok sayıda kurumsal yatırımcı Turkven’in son dört yıldaki yatırımlarında yer aldı. Google’ın eski CEO’su, şu anki grup başkanı Eric Schmidt de ortaklar arasında yer alıyor.

 

‘Hisselerin devredilmesi söz konusu değil’

 

Turkven ve Mavi’den yapılan açıklama şöyle:

Turkven’in Mavi’deki hisselerinin devrine ilişkin herhangi bir çalışmasının gündemde olmadığını belirtmek isteriz. Haberde adı geçen gruplarla bu kapsamda bir görüşme yapılmamış, Mavi’ye ve Turkven’e herhangi bir satın alma talebi ulaşmamıştır. 

Mavi ve Turkven ortaklığı 2008 yılından bu yana başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’nin jean pazarı lideri ve dünyaya açılan ilk moda markası olan; Türkiye’de olduğu kadar yurtdışı operasyonlarında da sürdürülebilir büyümesiyle dikkat çeken Mavi’nin yabancı perakende grupları ve sermaye kuruluşları tarafından ilgiyle ve beğeniyle takip edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
 

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