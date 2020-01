Mavi Jeans'a Kuveyt ve İngiltere'den talip

Turkven’in, Ekim 2008’de ortak olduğu Mavi’deki hisselerini devredeceği konuşuluyor. İddiaya göre bu hisselere iki talip çıktı. Milliyet gazetesinden Eylem Türk’ün haberine göre, bunlardan birisi Kuveytli perakende devi Alshaya, diğeri ise Londra merkezli sermaye fonu Bridgepoint. 2008’de yapılan anlaşmaya göre Turkven, Mavi’nin global hisselerinin yüzde 35’ine karşılık gelen oranda hissesine ortak olmuştu.

1991’de kuruldu

Mavi, 1991 yılında İstanbul’da kuruldu. 1996 yılında yurtdışına açılan marka bugün; ABD, Kanada, Almanya, Avustralya ve Rusya’nın aralarında bulunduğu 50 ülkede 326’sı Mavi shop olmak üzere 5 bine yakın noktada faaliyet gösteriyor.

Yapılan araştırmalara göre Mavi, Türkiye’nin yanısıra yurtdışında da en iyi markalar arasında dikkat çekiyor. 2006 yılında Time dergisi Mavi’yi ‘Dünyanın en iyi 16 Jeans markası’ arasında gösterdi.

“Çok Oluyoruz”, “Çok İleri Gittik”, “Kafana Göre” ve “Burası İstanbul” kampanyalarının yanı sıra, Kıvanç Tatlıtuğ ve Adriana Lima gibi reklam yüzleriyle gündem yaratan Mavi’nin New York, Vancouver, Berlin, Frankfurt, Dusseldorf, Dietzenbach, Hamburg, Oberhausen, Leipzig, Münih ve Moskova’da flagship mağazaları bulunuyor. Mavi, kendi perakende ağının yanısıra, Nordstrom, Urban Outfitters, Peek&Cloppenburg, Lord&Taylor ve David Jones gibi dünyanın en önemli zincir mağazalarında, premium ve high end markalarla birlikte satışa sunuluyor.

Ziylan’a yatırım

2000 yılında kurulan özel sermaye fonu Turkven ise, 17 şirkete 4.5 milyar dolar yatırım yaptı. Mavi’nin dışında yatırım yaptığı şirketler arasında Migros, Ziylan, Tekin Acar, Golf, Doğtaş, Domino’s Pizza, UNO, Intercity ve Pronet var.

Turkven’in Genel Müdürü Seymur Tarı. Abu Dhabi Yatırım Ajansı, Singapur Devlet Yatırım Fonu ve varlıkları 1 trilyon doları bulan çok sayıda kurumsal yatırımcı Turkven’in son dört yıldaki yatırımlarında yer aldı. Google’ın eski CEO’su, şu anki grup başkanı Eric Schmidt de ortaklar arasında yer alıyor.

Kuveyt’ten 2002’de geldi

Kuveyt merkezli Alshaya Grubu Türkiye pazarına 2002 yılında girdi. Grup bugün Türkiye’de, moda-hazırgiyim, güzellik-bakım ve gıda perakendeciliği alanlarında temsil ettiği uluslararası markaların mağazacılık operasyonlarını yürütüyor. Temsil ettiği markalar arasında ise Bath and Body Works, Claire’s, Coast, Debenhams, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topshop, Topman, Le Pain Quotidien, Pinkberry, Shake Shack, Starbucks Coffee, The Body Shop, Victoria’s Secret, Victoria’s Secret Beauty and Accessories ve Warehouse bulunuyor. Grup, Türkiye’deki marka portföyünü genişletmeyi amaçlıyor.

Tüvtürk’ün ortağı nabız yokluyor

Mavi hisseleriyle ilgilenen bir diğer talip ise İngiliz fonu Bridgepoint... İstanbul, Londra, Frankfurt, Paris, Milan, Madrid, Varşova ve Helsinki’de de ofisleri bulunan Londra merkezli bir özel sermaye fonu olan Bridgepoint, 25 yıllık geçmişi boyunca büyüme potansiyeline sahip şiretlere 12 milyar euro yatırım yaptı.

Şu anda 5 milyar euro’luk BEIV adlı 4’üncü fonunu yöneten şirket bugüne kadar işletme, finans,sağlık, endüstri, medya ve teknoloji sektörlerine yatırım yaptı. Şirket Türkiye’de ise TÜVTÜRK’ün yüzde 33’ünü satın almasıyla hatırlanıyor.