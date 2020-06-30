Turkuvaz Medya ultra lüks binasına taşınıyor

Ömer Faruk Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zirve Holding çatısı altında bulunan Turkuvaz Medya Grubu'nda, 5. Levent'te yeni yapılan binasına taşınmaya hazırlanıyor.

Medyakoridoru.com'un haberine göre; temmuz ayında dergi grubunun, ağustos ayı itibariyle de grup bünyesinde bulunan gazetelerin taşınması planlanırken grupa bağlı yayın yapan televizyonların ise Eylül ayına kadar yeni binaya taşınmaları bekleniyor.

Uzun yıllar Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki binada kiracı konumunda olan şirketin, 5. Levent'te taşınacağı bina kendisine ait. Öte yandan Barbaros Bulvarı'nda bulunan binaya da Bahçeşehir Üniversitesi'nin taşınacağı ifade ediliyor.

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında; atv, a haber, Sabah, Takvim, Fotomaç, Aktüel, Para ve Şamdan gibi yayınlar bulunuyor.