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Türkücü Yusuf Harputlu’ya kadına şiddetten 9 ay hapis cezası

31 Mart 2020 09:30

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Harputlu, geçen yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle Harputlu’nun 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

Harputlu’nun bir mağazada iki akdını darp ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gazetelerde yer alan haberlerin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyerek, "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

 

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