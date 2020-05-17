TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Mehmet Gün: Küresel salgın bencillikle çözülemez

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Mehmet Gün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında gelişmiş ülkelerin bile zorluklarla boğuştuğu hatırlatarak, "Küresel salgın bencillikle çözülemez" düşüncesini dile getirdi.

Gün Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Yeterli ekonomik gücü ve mücadele imkânları olmayan azgelişmiş ülkelerin tamamını kapsayan etkili bir strateji uygulanmadığı takdirde yeni dalgaların ve benzeri salgınların dünya çapında felaketlere neden olabileceğini COVID-19 bütün insanlığa gösterdi. Birbirimize bu kadar sıkı bağlı ve bağımlı olmamıza karşın pek çok dünya lideri COVID-19 ile mücadelede gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin kaderlerinin ayrılmaz olduğunu görmezden geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Gün, "Diğer tüm krizlerde olduğu gibi, bu krizde de ülkelerin mücadele politika ve önceliklerinin kendilerinden olanı korumak yönünde oluştuğunu, ilaçlara, tıbbi malzemelere ve hatta gıda ürünlerine erişimi sınırlayan bencilce tedbirler alındığını gözlemliyoruz. Bazıları, ülkelerin kendi vatandaşları sıkıntı çekerken diğerlerine yardım edemeyeceklerini söyleyebilir ve anlayış görebilir. Kriz zamanlarında içgüdüsel olarak hareket etmek, en kolayıdır. Fakat bu yaklaşımın bizi çözüme değil çözümsüzlüğe götürdüğü, sorunu daha da büyüttüğü ortada. Nitekim kendimizi koruyup diğerlerini dışlarken, sınır ve sınıf tanımayan COVID-19 her ülkeyi kendi evinde vurdu." ifadesini kullandı.

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