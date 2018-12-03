Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu, Türkmen öğrencilerle görüştü

İSTANBUL, (DHA) - Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni (İGÜ) ziyaret ederek, üniversitede eğitim görmekte olan Türkmenistan uyruklu öğrenciler ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç ile görüşen Başkonsolos Seyitmammedov, devlet başkanlarının Türkmen gençlerinin ‘vatansever, çalışkan, keskin hedefli, ahlaklı ve yenilikçi çalışmalarda kendi gayretleriyle başarılı, becerisi ve zihnini bağımsız vatanımızın gelişmesine katkıda bulunması için’ yurtdışında eğitim almalarına yönelik desteğinden bahsetti.

İGÜ’de Türkmenistan uyruklu öğrencilerin eğitim almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyitmammedov, “Öğrencilerimize gerekli ilgiyi gösterdiğiniz için siz değerli İGÜ ailesine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin burada aldıkları eğitim geleceklerine yön vermede önemli rol oynayacak” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç ise, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde çok sayıda Türkmenistan uyruklu öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü belirterek, Türkmen öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda günün anısına hediyeler takdim edildi.