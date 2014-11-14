'Türklerin nasıl öpüştüğü merak konusu'

ATV’de yayınlanan “Kara Para Aşk” dizisindeki öpüşme sahnesini ayrıntılarıyla anlatarak "edebe aykırı" olduğu yönünde rapor hazırlayan RTÜK’ün tavrı İspanyolların dikkatini çekti. İspanyollar "Türklerin nasıl öpüştüğünü merak etmeye" başladı.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, İspanyol ABC gazetesi bu konu ile ilgili tam sayfa bir haber yayımladı. Gazete, “Türkiye’de yetkililer insanların nasıl öpüşmesi gerektiğine bile artık karışır duruma geldiler” yorumunda bulundu.

Türkiye’de medyanın yayın politikalarını düzenlemekle görevli RTÜK’ün bu işi bırakarak öpüşme uzmanı kesildiğine yer veren gazete, bunun arkasında gerçekte hükümetin muhafazakar İslami yapılanmasının önemli bir yer tuttuğunu öne sürdü. ABC gazetesi, öpüşme tarzının toplumun moral değerlerini nasıl zedeleyeceğini anlamadıklarını da vurgulayarak bunun Türkiye’de bir ilk olmadığını daha önce de bazı televizyonlara “ahlaki değerler” kriteri altında cezalar kesildiğini hatırlattı.

RTÜK tarafından hazırlanan raporda, dizideki öpüşme sahnesinde ABD'li gençler arasında popüler olan "Lip-o-suction" öpüşme tekniğinin kullanıldığı ve bunun "edebe aykırı" olduğu gibi ifadeler yer almıştı.