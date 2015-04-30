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Yaşam

Türkler uzaya 'Türk bayraklı, peynirli börek' gönderdi

Börek ustası Hasan Acar, 600 gram peynirli börek ve Türk Bayrağı'nı stratosfer balonuyla göndermek için 2 ay boyunca hazırlık yaptı

30 Nisan 2015 14:32

Bursa'da 2012 yılında 2 bin 23 metre uzunluğunda kol böreği yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, 600 gramlık peynirli böreği ve Türk Bayrağı'nı Hong Kong'dan getirttiği özel stratosfer balonuyla atmosfere gönderdi.

GPRS cihazı takılı börek kutusuna konulan kamera ile balonun stratosfer katına yükselmesi görüntülendi. 39 bin metrede balonun patlamasının ardından, börek kutusu ve bayrak açılan paraşütle İnegöl İlçesi'ne bağlı Kurşunlu Mahallesi yakınlarında yere indi. 

Börek ustası Hasan Acar, 600 gram peynirli börek ve Türk Bayrağı'nı stratosfer balonuyla göndermek için 2 ay boyunca hazırlık yaptı. Böreği uzaya gönderecek balonu Hong Kong'dan özel olarak getiren Acar, ilk denemelerinde başarısız oldu. Acar, son denemesinde börek ve bayrağı 39 bin metre yüksekliğe kadar göndermeyi başardı. 

 

Uzay yolculuğu yapan börek korumaya alındı

 

Göndereceği börek ve bayrak için özel bir kutu hazırlayan Acar, kutunun içine konum belirleme cıhazı olan GPRS ve 2 kamera yerleştirdi. Acar ve ekibi, helyum gazıyla şişirdikleri özel yapım stratosfer balonunu havaya bıraktı. 4 saat boyunca yükselen balon stratosfer katına gelince patladı. Kutuya yerleştirilen paraşüt açıldı ve Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'nden havalandırılan kutu, balon patladıktan yarım saat sonra uçurulduğu yerin 95 kilometre uzağına, İnegöl İlçesi'nin Kurşunlu Mahallesi'ne düştü. Kutu daha sonra GPRS cihazı sayesinde bulundu ve uzay yolculuğu yapan börek koruma altına alındı. 

Börek ustası: Bursa'da bir ilk! 

Düzenlediği basın toplantısında projenin ayrıntılarını anlatan Acar, "Dünyada daha önce oldu mu, bilmiyorum. Ama Bursa'da bir ilki gerçekleştirdik. Böreğimizi 39 bin metre yüksekliğe gönderdik" dedi.

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