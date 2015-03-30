T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

'Türkler mutfağın yolunu unuttu'

Alman kamuoyu araştırma şirketi GfK’nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de yaşayanlar mutfakta yemek yapmak için haftada 5 saatten az süre geçiriyor.

30 Mart 2015 23:27


Merkezi Nürnberg'de bulunan Tüketim Araştırmaları Derneği'nin (GfK) 22 ülkede yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Yemek yapmak için mutfakta geçirilen zaman sıralamasında, Türkiye haftada 5 saatten az süreyle sondan ikinci oldu. Listenin sonuncusu, sokakta satılan yemeklerin popüler olduğu Güney Kore. Güney Koreliler yemek yapmaya haftada 4 saatten az süre harcıyor.

Sıralamada başı çeken Hindistan ve Ukrayna'da insanlar yemek yapmak için haftada 13 saatlik süre ayırıyor. Onları 9,5 saatlik süreyle Güney Afrikalılar takip ediyor.

Batı Avrupa'da İtalyanlar haftada 7 saatlik süreyle önde yer alırken, onları yine bir Akdeniz ülkesi olan İspanyollar takip ediyor. Almanlar ise yemek yapmaya haftada yaklaşık 5,5 saat harcıyor. Mutfağıyla ünlü Fransızların ise yemek yapmaya Almanlardan sadece birkaç dakika daha fazla zaman ayırması şaşkınlık yarattı.

Araştırmada yaşı 15'in üzerinde olan 27 bin kişiye yemek yapma alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltildi.

Yemek yapmada yaş faktörü

Sonuçlar yaşla birlikte mutfakta yemek yapmaya ayrılan zamanın arttığını da ortaya koydu. 30 yaşın altındakilerin mutfakta geçirdiği zaman haftada 4 saati ancak geçerken 50 yaşın üstündekilerde bu zaman yaklaşık 6 saat olarak kaydedildi.

Yemek yapma bilgisi ve deneyimine sahip olduğunu söyleyenler arasında ise Türklerin üst sıralarda olduğu görülüyor. Türkler arasında yemek yapmayı iyi bildiğini ve bu konuda deneyimli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 çıktı. Bu sıralamada birinci Güney Afrika oldu. Güney Afrikalıların yüzde 50'si aşçılık konusunda bilgili olduğunu düşünürken, onları yüzde 48 ile Hintliler takip etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanGfKTürkiyeNürnbergTüketim Araştırmaları DerneğiGüney KoreKorelilerHindistanUkraynaGüney AfrikalılarAvrupaAkdenizFransızlarınAlmanlardanSonuçlarTürklerinGüney AfrikaAfrikalılarınHintlilerWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24