'Türkler mutfağın yolunu unuttu'



Merkezi Nürnberg'de bulunan Tüketim Araştırmaları Derneği'nin (GfK) 22 ülkede yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Yemek yapmak için mutfakta geçirilen zaman sıralamasında, Türkiye haftada 5 saatten az süreyle sondan ikinci oldu. Listenin sonuncusu, sokakta satılan yemeklerin popüler olduğu Güney Kore. Güney Koreliler yemek yapmaya haftada 4 saatten az süre harcıyor.

Sıralamada başı çeken Hindistan ve Ukrayna'da insanlar yemek yapmak için haftada 13 saatlik süre ayırıyor. Onları 9,5 saatlik süreyle Güney Afrikalılar takip ediyor.

Batı Avrupa'da İtalyanlar haftada 7 saatlik süreyle önde yer alırken, onları yine bir Akdeniz ülkesi olan İspanyollar takip ediyor. Almanlar ise yemek yapmaya haftada yaklaşık 5,5 saat harcıyor. Mutfağıyla ünlü Fransızların ise yemek yapmaya Almanlardan sadece birkaç dakika daha fazla zaman ayırması şaşkınlık yarattı.

Araştırmada yaşı 15'in üzerinde olan 27 bin kişiye yemek yapma alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltildi.

Yemek yapmada yaş faktörü

Sonuçlar yaşla birlikte mutfakta yemek yapmaya ayrılan zamanın arttığını da ortaya koydu. 30 yaşın altındakilerin mutfakta geçirdiği zaman haftada 4 saati ancak geçerken 50 yaşın üstündekilerde bu zaman yaklaşık 6 saat olarak kaydedildi.

Yemek yapma bilgisi ve deneyimine sahip olduğunu söyleyenler arasında ise Türklerin üst sıralarda olduğu görülüyor. Türkler arasında yemek yapmayı iyi bildiğini ve bu konuda deneyimli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 çıktı. Bu sıralamada birinci Güney Afrika oldu. Güney Afrikalıların yüzde 50'si aşçılık konusunda bilgili olduğunu düşünürken, onları yüzde 48 ile Hintliler takip etti.