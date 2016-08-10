Türkler en çok hangi şarkıyla ilan-ı aşk ediyor?

Tanışma uygulaması Happn, insanların karşı cinse en çok hangi şarkıları gönderdiğini araştırdı. Buna göre Türkler en çok Carly Rae Jepsen’in 'Call Me Maybe' şarkısıyla ilan-ı aşk ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Happn kullanan kadın ve erkeklerin gözdesi, Carly Rae Jepsen’in meşhur ‘Call Me Maybe’si. Pharrell Williams’ın ‘Happy’si kadınların ikinci tercihi iken, mutlu anların vazgeçilmez şarkısı erkeklerin listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Buna karşılık Screamin' Jay Hawkins’in yıllara meydan okuyan klasiği ‘I Put a Spell on You’, erkeklerin iki numaralı favorisiyken, kadınların listesinde üçüncülüğü göğüslüyor.
Öte yandan Stevie Wonder’ın ‘Happy Birthday’i kadınların 10, erkelerin ise yedi numarası; şarkıcının ‘I Just Called to Say I Love You’ parçası ise kadınların listesinde kendine 18. sırada yer bulurken, erkeklerin listesinde 14. sırada konumlanıyor.
Türkçe parçalara rağbet yok
Bununla birlikte her iki cinsin de birbirlerine göndermeyi sevdikleri şarkıların hemen hepsinin de yabancı olması dikkat çekici. Kadınların top 20’sinde Türkiye’den tek bir kişi bulunuyor; ‘Aleni Aleni’ şarkısıyla Volkan Konak (16. sırada). Erkeklerin favori 20 şarkısı arasına girmeyi başaran yerli bir şarkı yok.
Listelerin tamamı ise şöyle:
Kadın TOP 20
Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
Pharrell Williams – Happy
Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell on You
Whitney Houston - I Will Always Love You
Daft Punk - Get Lucky - Radio Edit
Mariah Carey – Heartbreaker
Avicii - Wake Me Up
Michael Jackson - Love Never Felt so Good
Bruno Mars – Treasure
Stevie Wonder - Happy Birthday
Jennifer Paige – Crush
Sam Smith - Stay with Me
Jason Mraz - I'm Yours
Aretha Franklin - Hello Sunshine
Iggy Azalea – Fancy
Volkan Konak - Aleni Aleni
Wiz Khalifa - See You Again (feat. Charlie Puth)
Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You - Single Version
Cris Cab - Liar Liar
Nina Simone - Feeling Good
Erkek TOP 20
Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell on You
Pharrell Williams- Happy
Mariah Carey - Heartbreaker
Jennifer Paige - Crush
Whitney Houston -I Will Always Love You
Stevie Wonder - Happy Birthday
Sam Smith - Stay with Me
Michael Jackson - Love Never Felt so Good
SAARA - ol
Bruno Mars - Ur Co
Treasure
Avicii - Wake Me Up
Daft Punk - Get Lucky - Radio Edit
Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You - Single Version
Ed Sheeran - Kiss Me
Iggy Azalea - Fancy
Wiz Khalifa - See You Again (feat. Charlie Puth)
Charlie Winston - I Love Your Smile
Calvin Harris - I Need Your Love