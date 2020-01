Türkler en çok hangi şarkıyla ilan-ı aşk ediyor?

Tanışma uygulaması Happn, insanların karşı cinse en çok hangi şarkıları gönderdiğini araştırdı. Buna göre Türkler en çok Carly Rae Jepsen’in 'Call Me Maybe' şarkısıyla ilan-ı aşk ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Happn kullanan kadın ve erkeklerin gözdesi, Carly Rae Jepsen’in meşhur ‘Call Me Maybe’si. Pharrell Williams’ın ‘Happy’si kadınların ikinci tercihi iken, mutlu anların vazgeçilmez şarkısı erkeklerin listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Buna karşılık Screamin' Jay Hawkins’in yıllara meydan okuyan klasiği ‘I Put a Spell on You’, erkeklerin iki numaralı favorisiyken, kadınların listesinde üçüncülüğü göğüslüyor.

Öte yandan Stevie Wonder’ın ‘Happy Birthday’i kadınların 10, erkelerin ise yedi numarası; şarkıcının ‘I Just Called to Say I Love You’ parçası ise kadınların listesinde kendine 18. sırada yer bulurken, erkeklerin listesinde 14. sırada konumlanıyor.

Türkçe parçalara rağbet yok

Bununla birlikte her iki cinsin de birbirlerine göndermeyi sevdikleri şarkıların hemen hepsinin de yabancı olması dikkat çekici. Kadınların top 20’sinde Türkiye’den tek bir kişi bulunuyor; ‘Aleni Aleni’ şarkısıyla Volkan Konak (16. sırada). Erkeklerin favori 20 şarkısı arasına girmeyi başaran yerli bir şarkı yok.

Listelerin tamamı ise şöyle:

Kadın TOP 20

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

Pharrell Williams – Happy

Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell on You

Whitney Houston - I Will Always Love You

Daft Punk - Get Lucky - Radio Edit

Mariah Carey – Heartbreaker

Avicii - Wake Me Up

Michael Jackson - Love Never Felt so Good

Bruno Mars – Treasure

Stevie Wonder - Happy Birthday

Jennifer Paige – Crush

Sam Smith - Stay with Me

Jason Mraz - I'm Yours

Aretha Franklin - Hello Sunshine

Iggy Azalea – Fancy

Volkan Konak - Aleni Aleni

Wiz Khalifa - See You Again (feat. Charlie Puth)

Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You - Single Version

Cris Cab - Liar Liar

Nina Simone - Feeling Good

Erkek TOP 20

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell on You

Pharrell Williams- Happy

Mariah Carey - Heartbreaker

Jennifer Paige - Crush

Whitney Houston -I Will Always Love You

Stevie Wonder - Happy Birthday

Sam Smith - Stay with Me

Michael Jackson - Love Never Felt so Good

SAARA - ol

Bruno Mars - Ur Co

Treasure

Avicii - Wake Me Up

Daft Punk - Get Lucky - Radio Edit

Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You - Single Version

Ed Sheeran - Kiss Me

Iggy Azalea - Fancy

Wiz Khalifa - See You Again (feat. Charlie Puth)

Charlie Winston - I Love Your Smile

Calvin Harris - I Need Your Love