Türkler de Yunalılar da çok sigara içiyor

T24 - Avrupa Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nikols Siafakas, Türk ve Yunanlıların yıllar boyunca birlikte yaşamış olmaları nedeniyle benzer alışkanlıklara sahip olduklarını belirterek, ''Sigara içme sıklığı da hemen hemen aynı. Mesela her iki ülkede de erkekler çok sigara içiyor'' dedi.



Türk Toraks Derneğinin 13'üncü Yıllık Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Siafakas, Avrupa'da görülen göğüs hastalıklarına yönelik yaptığı değerlendirmede, en sık görülen göğüs hastalığının sigara nedenli akciğer kanseri olduğunu söyledi.



Akciğer kanserinin hava kirliliği, genetik yatkınlık gibi diğer nedenleri olsa da bunun çok küçük bir oranı oluşturduğunu vurgulayan Siafakas, ''Kanserin asıl nedeni sigara. Bu kanıtlanmış durumda. Ayrıca pasif içiciliğin de akciğer kanserine neden olduğu kanıtlandı artık. Akciğer kanseri yüzde 95 oranında sigara içiciliğinden kaynaklanıyor'' dedi.



Siafakas, ''Esas olarak, akciğer kanseri sıklığında bir artış yok, ama erkeklerde kanser oranı azalırken kadınlarda artmaya başladı. Özellikle genç kadınlarda daha sık görmeye başladık akciğer kanserini. Çünkü kadınlar, 'Biz de erkeklerle eşitiz' diyorlar ve sigara içmeye başlıyorlar. Şu an kanser görülme sıklığı her iki cinste de hemen hemen aynı'' şeklinde konuştu.



Bazı ülkelerde sigara içme yasağı yaklaşık 10 yıl önce başladığı için bunun sigarayı bırakanların sayısını artırdığını belirten Siafakas, kanser görülme sıklığını da azalttığını, ancak Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde hala büyük oranda sigara tiryakisinin bulunduğunu aktardı.