Türkiye'yi teğet geçen tropik fırtına Yunanistan'ı vurdu

Türkiye'ye ulaşması 'heyecanla' beklenen ancak son dakikada ülkemizi teğet geçen tropik fırtına, komşu Yunanistan'da etkili oldu. Attika bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren Zorbas kasırgası son saatlerde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışlarla başkent Atina başta olmak üzere bütün bölgede büyük problemlere neden oldu.

Cumartesi günü (29 Eylül) yerel saatle 17:00 civarında şiddetlenen sağanak yağış, özellikle Doğu Attika’da saatlerce süren elektrik kesintilerine neden oldu ve büyük karayollarının kısmen trafiğe kapatılmasını gerektirdi. Başkent Atina’da birçok yol nehre dönüştü, Pire’nin yeraltı yolu su baskını nedeniye trafiğe kapatıldı. Pire ve Rafina limanlarında gemilerin bağlı kalmasının yanında tren yollarında da birçok sefer iptal edildi.

Zorbas aynı anda Pelopones bölgelerinde büyük hasarlara yol açtı. Kserias nehri taşınca Argos sular altında kaldı, evler ve arabalar çamura battı. Bölgede taşan diğer nehirler birçok kentin su ve çamur altında kalmasına neden oldu. Peloponez Eyalet Başkanı Petros Tatulis bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. İnsanların sahillere vuran yüksek dalgalardan ve taşan nehirlerden uzak kalmaları, gerekmediği sürece evlerinden çıkmamaları istendi.