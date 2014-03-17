'Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydını çözecek fotoğraf' iddiası

25 Şubat'ta internete düşen ve kısa sürede Türkiye gündemini sarsan Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin yayınlanan bir fotoğraf referans gösterilerek, 17 Aralık'ta Erdoğan'ın, Konya Havalimanı önünde makam aracında oğluyla telefonda görüştüğünün kolundaki saatten anlaşıldığı iddia edildi.

Başbakan Erdoğan'ın "dublaj, montaj" diyerek kabul etmediği oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı öne sürülen telefon görüşmesinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Ancak o ses kaydına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini hala koruyor. Sözcü, Haber SOL gibi baz internet sitelerinde Doğan Haber Ajansı muhabirinin çektiği bir fotoğrafın ses kaydındaki görüşmelerin gerçek olduğunu ortaya çıkaracak nitelikte bir fotoğraf olduğu öne sürüldü.

'Kolundaki saat ele verdi'

DHA muhabirinin çektiği fotoğrafta Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta Başbakan Erdoğan'ın ses kaydında belirtilen saatte telefonla konuştuğu ve bunun da kolundaki saatten görüldüğü öne sürüldü. DHA'da yayınlanan haberde de "Başbakan Erdoğan da, törenin ardından eşi Emine Erdoğan ile havaalanına geldi. Başbakan Erdoğan'ın bir süre aracından inmeyip telefon görüşmesi yapması dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte özel uçak 'ANA' ile Ankara'ya hareket etti" ifadeleri yer almıştı.

'Sıfırladınız mı?'

Yayınlanan ses kayıtlarında Erdoğan 23.15'te yaptığı öne sürülen konuşmada, "Büyük ölçüde sıfırladınız mı" diye sorduğu oğlu Bilal Erdoğan'dan, "Sıfırlayamadık. 30 milyon avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık eritemedik henüz, bu şey aklına geldi beratın Ahmet Çalık'ın alacağı ekstra bir 25 milyon dolar kalmış onu oraya verip üstüyle de Şehrizar'dan daire alabiliriz" yanıtı alıyordu.

'Sümeyye Erdoğan'ın geliş saati'

Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Sümeyye Erdoğan'ın İstanbul'a geldiği saatte görülüyor. Ankara'dan kalkan THY'ye ait uçağın Business Class bölümünde 1 F koltuk numarasıyla seyahat eden Sümeyye Erdoğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inerek saat 11.00 sularında Kısıklı'daki evine geçiyor. Ses kaydına göre telefon görüşmesinin geçtiği saat 11.17'de Bilal Erdoğan Başbakan Erdoğan'a Sümeyye'nin az önce geldiği bilgisini veriyor. Bu konuşmaların Sümeyye Erdoğan'ın İstanbul'a geliş saatiyle örtüştüğü iddia edildi.