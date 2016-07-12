Türkiye’yi ‘İskeletor’ temsil edecek

18 senedir dünyayı dolaşarak, kentleri müzikle buluşturan Red Bull Music Academy, bu yıl Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleşecek. Akademi bu yıl 70 müzisyeni ağırlarken, Türkiye’yi müzik piyasasında İskeletor ismiyle tanınan prodüktör Kerem Sevinçli temsil edecek.

Hürriyet'in haberine göre, gitar, bas gitar, davul, klavye ve synthesizer gibi farklı entrümanlarla üretimlerini sürdüren Kerem Sevinçli, geçen yıl Paris’teki akademi için seçilmiş ancak yaşanan terör olayları sebebiyle Akademi’nin 2. döneminin ertelenmesi üzerine Paris’te geçirdiği 2 günün ardından İstanbul’a dönmüştü. Genç müzisyen Paris’te yaşadıklarını, “Paris’e gittim ve o sırada çok talihsiz bir terör saldırısı oldu. Bu yüzden Red Bull orada geniş güvenlik önemleri almak zorunda kaldı ve konserler iptal edildi. Fakat orada dünyanın birçok farklı yerinden gelmiş, benimle eşit şartlarda olan sanatçılarla buluşup çok önemli eğitmenler eşliğinde müthiş bir süreç yaşadık. Çok güzel stüdyolarda, gece gündüz müzik konuşup aslında nereden gelirsek gelelim aynı seviyede olduğumuzu gördük. Akademide kişisel kahramanım olan Tony Allen ile de tanışma fırsatı buldum” cümleleriyle anlattı.

Montreal’deki akademide bir ay boyunca profesyonel ve alanında öncü müzisyenlerle workshop ve söyleşilerde bir araya gelip dünyanın farklı sehirlerinden katılımcılarla birlikte ortak üretimler yapacak olan İskeletor lakaplı Kerem Sevinçli, bass müzik dinleyerek başladığı müzik yolculuğuna offbeat, Alman ve Japon noise etkileşimli bir forma dönüştürdüğü müzikler yaparak devam ediyor.

Red Bull Music Academy hakkında

1998’den beri dünyanın farklı şehirlerini müzikle buluşturan Red Bull Music Academy (RBMA), ikişer haftalık iki dönem boyunca farklı coğrafyalardan en iyi ritim ve ses yaratıcılarını; kayıt stüdyoları, müzik profesyonelleri ile söyleşiler ve şehrin önde gelen kulüplerinde gerçekleşen performanslarla bir araya getiren uluslararası bir müzik atölyesidir. Red Bull Music Academy hakkında daha fazla bilgi edinmek ve binlerce ders videosuna, mikse ve özel parçaya erişmek için www.redbullmusicacademy.com adresini ya da www.twitter.com/RBMA‘yı ziyaret edebilirsiniz. Medya kullanımı amacıyla Akademi etkinliklerinin yüksek çözünürlüklü resimleri ve videolarına erişmek için www.redbullcontentpool.com/musicacademy adresindeki Red Bull Content Pool’u ziyaret edebilirsiniz.