'Uludere için Türkiye'yi, Şırnak'tan daha ağır bir tazminat bekliyor'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Uludere’de şu anda idari ve yargı anlamında yürüyen bir mekanizma olmadığını söyledi. Hükümetin olayı unutturmaya çalıştığını söyleyen Gök, “İktidar görevini savsaklamakta ve bu olayı unutturmaya dönük gayretler içerisindedir. Ama, Uludere’de hayatını kaybedenlerin yakınları da AİHM’e mutlaka gidecektir. Türkiye’yi çok daha ağır cezalar beklemektedir” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gök, AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Türkiye’yi yüklü bir para cezası kestiği 1994 yılında Şırnak’ta yaşanan olayla 28 Aralık 2011'de Türk ordusuna bağlı savaş uçakları tarafından düzenlenen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere’yi karşılaştırdı. “Uludere, Şırnak’ın tıpatıp aynısıdır. Tam bir emsal olaydır" dedi.

AİHM Türkiye’ye rekor bir ceza verdi

AİHM 1994 yılında Şırnak'ta yine Türk savaş uçaklarının bombalaması sonucu pek çok yurttaşımızın ölümü ve yaralanması neticesinde Türkiye'ye rekor bir ceza verdi. AİHM bu kararında Türkiye'yi hava saldırısı emrini vermek, yeterli soruşturma gerçekleştirmemek insan yaşamını dikkate almadan bir bombalama yapmak ve mağdur yakınlarının üzüntülerini gidermemek olarak gerekçelerini dayandırdı ve Türkiye'yi bu ağır tazminata mahkum etti.”

İçişleri Bakanlığı 'soruşturma' izni vermedi

Uludere olayında İçişleri Bakanlığı'nın ‘ön inceleme’ raporunu ‘soruşturma’ iznine dönüştürmediğini anlatan Gök, “İçişleri Bakanlığının yürüttüğü soruşturma dostlar alışverişte görsün çalışmasıdır. Ön inceleme raporu olarak kalmış ama soruşturma iznine dönüşmemiştir” dedi.