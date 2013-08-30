Barış Meclisi Roboski'ye gidiyor

Türkiye Barış Meclisi 31 Ağustos'ta Roboski'ye gidiyor. Türkiye Barış Meclisi (TBM) acıları paylaşmak ve adalet arayışına soluk katmak üzere 31 Ağustos'ta Roboski'ye gidiyor.

Heyet 31 Ağustos akşamı Roboski'li ailelerle bir araya gelecek, 1 Eylül günü ise mezarlığı ziyaret edecek.

Heyette Sabancı Ünversitesi Öğretim Üyesi Betül Çelik, Dr. Meral Saklıyan, gazeteciler Fatih Polat, Tuba Tekerek, Özgür Mumcu, Müjgan Halis, TBM Dönem Sözcüsü Hakan Tahmaz, Sekretarya üyeleri Abdulhekim Daş, Sema Solaklı, Mehmet Şirin Tunç ve barış aktivisti Figen Ovat yer alıyor.