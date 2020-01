Türkiye'ye turizmde ödül yağdı

Son yıllarda turizmde büyük sıçrama yapan Türkiye, turizm oskarlarını da topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Seyahat Ödülleri kapsamında ‘Avrupa’nın en iyi turizm kuruluşu’, Zeugma Mozaik Müzesi de ‘mükemmellik’ ödülü aldı.

WORLD Travel Awards” (Dünya Seyahat Ödülleri), “TripAdvisor The Certificate of Excellence” (Mükemmellik Ödülü) ve “Food and Travel Magazine Reader Awards” (Food and Travel Dergisi Okuyucu Ödülleri) gibi dünya çapında saygınlık ve kalite anlamına gelen turizm ödülleri bu yıl Türkiye’nin oldu.

“Turizm Oscarları” olarak da kabul edilen World Travel Awards 2012 Avrupa Ödüllerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı “Avrupa nın En İyi Turizm Kuruluşu ‘’ ödülüne layık görülürken İzmir de Amsterdam, Atina, Cannes, Kopenhag, Dubrovnik, Lizbon, Oslo, Reykavik, St. Petersburg ve Venedik gibi güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak “Avrupa nın En İyi Kruvaziyer Destinasyonu ‘’ ödülünü aldı. World Travel Awards 2012 den Türkiye ye toplam 15 ödül geldi.

Mükemmellik ödülü

Bir diğer ödülü de Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi aldı. Dünyanın önde gelen seyahat sitelerinden Tripadvisor da ziyaretçilerin oylarıyla Zeugma Mozaik Müzesi 2012’nin “mükemmellik” ödülüne layık görüldü. Müze daha önce de Ekonomist Dergisi tarafından ‘’Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları’’ araştırması ‘’Kültür Turizm Girişimleri’’ kategorisinde 2011 ve 2012 yıllarında üst üste iki kez birinci olmuştu.

Ödül yağmuru İngiltere’nin ünlü aylık seyahat kültürü dergisi Food and Travel ın düzenlediği Food and Travel Magazine Reader Awards 2012 de “Destination of the Year (gidilmesi gereken merkez) ‘’ klasmanında İstanbul un birinciliğiyle devam etti. Rakipleri arasında New York, Stockholm ve Hong Kong gibi önemli kentlerin bulunduğu İstanbul’un birinciliği “dünyada ayakları iki kıtaya basan tek şehir, günümüz gezgini için de her zaman popüler olan, her yıl 8 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Avrupa’nın en büyük “mola-şehir ‘’ lerinden biri olarak kabul edilen İstanbul ‘’ ifadesiyle duyuruldu.