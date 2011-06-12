-TÜRKİYE'YE SIĞINAN SURİYELİ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ HATAY (A.A) - 12.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle sınırdan geçerek Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 5 bin 51'e ulaştığı bildirildi. Suriye'de yaşanan olayların ardından, Türkiye'ye yakın köy ve kentlerden Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerine 29 Nisan'da başlayan kaçışlar sürüyor. Yaklaşık 44 gündür aralıklarla devam eden geçişler kapsamında, Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 5 bin 51'e ulaştığı belirtildi. Bu arada, ülkelerindeki olaylardan kaçarak, kendilerini güvende hissettikleri Yayladağı'na bağlı Güveççi köyü sınırına gelen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup Suriyeli, burada oluşturdukları çadırlarda ve araçlardaki bekleyişlerini sürdürüyor. Suriyeliler, yiyecek ihtiyaçlarını kaçak olarak geçtikleri Türk köylerinden temin ederken, bazı çocuklar da ailelerine ekmek götürebilmek için tel örgüleri aşıp ağaçlık alandan Güveççi köyüne geliyor. Çocuklar, köyden aldıkları ve büyük poşetlere doldurdukları ekmekleri, geldikleri yoldan geri dönerek, Suriye topraklarında bekleyen ailelerine götürüyor. Ekmek almaya gelen çocuklardan Muhammed Hacer AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki olaylar nedeniyle geldikleri Suriye sınırında, 10 kişilik ailesiyle birlikte 1 haftadır bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi. Ailesinin şu an için Türkiye'ye geçmek istemediğini ifade eden Hacer, ''Eğer Suriye askerleri buraya gelecek olursa Türkiye'ye geçeceğiz. Sınırda çok sayıda kadın ve çocuk var. Ekmek ve yemek sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı bir nebze olsun azaltmak için sınırı gizlice geçip Türkiye'den ekmek alıyoruz'' diye konuştu. Hacer, konuşmasının ardından, Türkiye'ye birlikte geldiği 3 arkadaşı ile aldıkları ekmekleri ailelerine ulaştırmak için yoluna devam etti.