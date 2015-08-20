Türkiye’ye kalp krizi uyarısı

Sağlık alanında yayın yapan haftalık The Lancet dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre

haftada 55 saat ve daha uzun süre çalışanlarda kalp krizi

riski, haftada 35-40 saat çalışanlara göre

yaklaşık yüzde 33 daha fazla.

Türkiye dahil Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da toplam 603 bin 838 kadın ve erkek üzerinde yedi

yılık bir dönemde yapılan 25 araştırmanın sonuçları değerlendirildi.

Araştırmada kalp krizi riskinde sigara ve yüksek alkol tüketimi ile fiziksel aktivite durumunun etkisi de

hesaba katıldı. Buna göre kalp krizi riskinin haftada 41-48 saat arasında çalışanlarda yüzde 10 iken,

49-54 saat çalışanlarda yüzde 27'ye yükseldiği kaydedildi. 55 saat ve daha fazla çalışanlarda ise

riskin yüzde 33'e çıktığı belirtildi.

Kalp hastalığı riski de artıyor

Araştırmaya göre haftalık çalışma saatlerinin uzunluğu, koroner kalp hastalığı riskini de yüzde 13

oranında artırıyor. Londra Üniversitesi'ne bağlı University College London'da epidemiyoloji profesörü

Mika Kivimaki, kalp hastalıkları ve kalp krizine, genetik ve çevresel faktörlerin dahil olduğu karmaşık

etkenlerin yol açtığını belirterek, “Konuyla ilgili eldeki

tüm araştırmaların bir havuzda toplanması,

çalışma saatleriyle kalp hastalıkları riski arasındaki bağlantıyı daha kesin bir şekilde

araştırabilmemizi sağladı. Tıp alanında çalışanlar, uzun çalışma saatlerinin kalp krizi riskini önemli

ölçüde artırdığını dikkate almalıdır” diye konuştu.

‘En çok çalışanlar Türkler'

Araştırmadan bağımsız uzmanlar da araştırmanın ortaya koyduğu bulguların önemli olduğunu

belirterek, farklı ülkelerde farklı çalışma saatlerinin geçerliliğine dikkat çekti. Araştırma sonuçlarını

The Lancet'e yorumlayan İsveç Umea Üniversitesi'nden

Urban Janlert, uzun çalışma saatlerinin

kalp krizi riskinde göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Bazı ülkeler çalışma saatleriyle ilgili yasal

düzenlemelere sahip olmasına rağmen bu her zaman uygulmaya geçirilmiyor” diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye'nin en uzun çalışma saatlerine sahip olduğuna dikkat çeken

Janlert, “Türkiye'de haftada 50 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 43 ile en yüksek. En

düşük

oran ise yüzde 1'in de altında kalan Hollanda'da” dedi.

İngiliz Kalp Vakfı tıbbi direktörü Mike Knapton da “Bu araştırma, doktorların çok çalışan hastalarına

tavsiyede bulunurken kalp hastalıkları risk faktörlerine özellikle değinmeleri gerektiğini gösteriyor“

diye konuştu.

