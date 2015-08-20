Türkiye’ye kalp krizi uyarısı

Sağlık alanında yayın yapan haftalık The Lancet dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre
haftada 55 saat ve daha uzun süre çalışanlarda kalp krizi
riski, haftada 35-40 saat çalışanlara göre
yaklaşık yüzde 33 daha fazla.
Türkiye dahil Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da toplam 603 bin 838 kadın ve erkek üzerinde yedi
yılık bir dönemde yapılan 25 araştırmanın sonuçları değerlendirildi.
Araştırmada kalp krizi riskinde sigara ve yüksek alkol tüketimi ile fiziksel aktivite durumunun etkisi de
hesaba katıldı. Buna göre kalp krizi riskinin haftada 41-48 saat arasında çalışanlarda yüzde 10 iken,
49-54 saat çalışanlarda yüzde 27'ye yükseldiği kaydedildi. 55 saat ve daha fazla çalışanlarda ise
riskin yüzde 33'e çıktığı belirtildi.
Kalp hastalığı riski de artıyor
Araştırmaya göre haftalık çalışma saatlerinin uzunluğu, koroner kalp hastalığı riskini de yüzde 13
oranında artırıyor. Londra Üniversitesi'ne bağlı University College London'da epidemiyoloji profesörü
Mika Kivimaki, kalp hastalıkları ve kalp krizine, genetik ve çevresel faktörlerin dahil olduğu karmaşık
etkenlerin yol açtığını belirterek, “Konuyla ilgili eldeki
tüm araştırmaların bir havuzda toplanması,
çalışma saatleriyle kalp hastalıkları riski arasındaki bağlantıyı daha kesin bir şekilde
araştırabilmemizi sağladı. Tıp alanında çalışanlar, uzun çalışma saatlerinin kalp krizi riskini önemli
ölçüde artırdığını dikkate almalıdır” diye konuştu.
‘En çok çalışanlar Türkler'
Araştırmadan bağımsız uzmanlar da araştırmanın ortaya koyduğu bulguların önemli olduğunu
belirterek, farklı ülkelerde farklı çalışma saatlerinin geçerliliğine dikkat çekti. Araştırma sonuçlarını
The Lancet'e yorumlayan İsveç Umea Üniversitesi'nden
Urban Janlert, uzun çalışma saatlerinin
kalp krizi riskinde göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Bazı ülkeler çalışma saatleriyle ilgili yasal
düzenlemelere sahip olmasına rağmen bu her zaman uygulmaya geçirilmiyor” diye konuştu.
Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye'nin en uzun çalışma saatlerine sahip olduğuna dikkat çeken
Janlert, “Türkiye'de haftada 50 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 43 ile en yüksek. En
düşük
oran ise yüzde 1'in de altında kalan Hollanda'da” dedi.
İngiliz Kalp Vakfı tıbbi direktörü Mike Knapton da “Bu araştırma, doktorların çok çalışan hastalarına
tavsiyede bulunurken kalp hastalıkları risk faktörlerine özellikle değinmeleri gerektiğini gösteriyor“
diye konuştu.