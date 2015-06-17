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Politika

Türkiye'ye girerken yakalanan IŞİD militanları tutuklandı

Tel Abyad'dan Türkiye'ye kaçarken yakalanan IŞİd militanları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı

17 Haziran 2015 02:04

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kontrolünün dün akşam saatlerinde YPG'ye geçmesinin ardından silahlarını çantayla Türkiye tarafına atarak kaçan ve sınırda askerler tarafından gözaltına alınan 2 IŞİD militanı, bu akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Türkiye’ye kaçarken 5 kişi gözaltına alınmıştu. Bu kişilerden üçü, Suriye vatandaşı oldukları ve sığınmak için Türkiye’ye geldikleri saptanınca serbest bırakıldı.

Diğer iki kişinin ise içerisinde silah, mermi ve el bombası bulunan çantayı Türkiye tarafına attığı Akçakale Sınır Kapısı’ndaki güvenlik kameralarından tespit edildi. Akçakale Emniyet Müdürlüğü’nde polisler tarafından yapılan sorgulamalarında Suriyeli olduğunu söyleyen, ancak yapılan araştırmada Kosova uyruklu oldukları belirlenen ve isimleri açıklanmayan 2 kişi, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 2 IŞİD militanı, Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdikten sonra çıkarıldıklarını nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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