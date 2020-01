Türkiye'nin yüzde 42'si internetin zararlı olduğuna inanıyor!..

T24



‘Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,1’i internete hiç girmedi’



‘İnternetin yaradan çok zarar getirdiğine inananlar: Yüzde 42’



İnternette Ne Yapıyorlar?



‘En çok iş yerinden haberler takip ediliyor’







‘Yüzde 31,6 ile MSN birinci sırada, Facebook ikinci’



İnternette Ak Parti’liler



İnternette CHP’liler





İnternette MHP’liler



İnternette BDP’liler



Raporda Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, sosyal medya kullanım sıklığı-tercihleri ve profillerini yansıtıldı.İşte KONDA’nın, ‘’ İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı’’ raporundan bazı bölümler:Türkiye’de 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 42,9’u internete girdiğini, yüzde 57,1’i ise hiç girmediğini söylüyor. Bu oranlar KONDA’nın 2008 yılının Nisan ayında yaptığı “BizKimiz? Hayat Tarzları” araştırmasında sırasıyla yüzde 35,1 ve yüzde 64,9 idi. Bunagöre 2008 yılında yaklaşık 17 milyon 500 bin kişi internete girerken, bu sayı bu yıl 21milyon 500 bin seviyesine ulaşmıştır.“İnternetin topluma yarardan çok zarar getirdiğine inanıyorum” cümlesine katılanlar yüzde42, katılmayanlar ise yüzde 29 oranındadır. Kalan yüzde 29’luk kesim ise çekimser.Oranlar kişilerin internete girip girmediğine, ne sıklıkla girdiğine ve sosyal paylaşımağlarına üye olup olmadıkları göre değişkenlik gösteriyor. Kullanım artıkça zarargetirdiğine dair görüş de azalıyor. Bu görüş, yaş yükselip, eğitim ve gelir düştükçeartıyor ki, bu üç demografik kategori de internet kullanım oranlarının çok değişenlikgösterdiği kategorilerdir.Araştırmada internet kullanan kişilere internetteki alışkanlıkları ve bunları ne sıklıktayaptıkları soruldu. Türkiye’de kullanıcılar interneti en sık arkadaşlarıyla haberleşmek,e-posta okumak ve eğlence amacıyla, aynı sıklıkta olmasa da haber takip etmek, işiçin kullanmak veya sağlık araştırması yapmak gibi bilgi edinme amacıylakullanıyorlar. Bankacılık işlemi, bilet almak, gıda, giyim ve teknoloji alışverişi yapmak,iş aramak gibi işlevsellikleri ise daha nadir olarak kullandıkları anlaşılıyoİnnternet kullanıcılarının yüzde 65’i bazen, sık sık veya her zaman internet üzerinden habertakip ettiklerini söylüyor. Erkekler kadınlara; daha eğitimliler, daha az eğitimlilere;daha yüksek gelirliler, dar gelirlilere; işyerinden internete girenlerin başka yerlerdengirenlere; internete sık girenler daha nadir girenlere kıyasla daha sık haber takipediyor. Serbest meslek erbabının ve memurların ortalamaya göre daha sık, ev kadını,işsizler ve işçiler ise daha nadiren, internet kafeden internete girenlerin ise oldukçanadiren haber takip etmeleri dikkat çekici.Görüşülen kişilerin yüzde 31,6’sı MSN, yüzde 31,3’ü Facebook üyesi. Ayrıcayüzde 9,7 Youtube’a üye olduğunu / kullandığını, yüzde 8,4 Mynet’e, yüzde 4,5’iTwitter’a üye olduğunu, yüzde 3’ü blogları (kişisel web günlüklerini) takip ettiğini,yüzde 2,5 ise e-posta gruplarına üye olduğunu belirtmiş. Aynı sayılara, internetkullananlar arasındaki oranlarına göre baktığımızda ise, internet kullanıcıların dörtteüçünün (yüzde 73,6) MSN ve yine dörtte üçün (yüzde 73,1) Facebook üyesi olduğu,dörtte birinin Youtube kullandığı, beşte birinin Mynet üyesi olduğu, Twitterkullanıcılarının oranının ise onda birde kaldığı görülüyor.Üçte biri internete giren Ak Parti’liler, daha çok evden giriyorlar. İnternet kullanıcısı AkPartililerin dörtte üçü internete evden, beşte biri işyerinde, yine beşte biri internetkafeden giriyor. Cep telefonundan girenlerse sadece yüzde 4. Her dört Ak Partilininbiri Facebook üyesi ve biri MSN üyesiyken, diğer ağlara üyelik oldukça düşük. Aynıüyeliklere internet kullanıcısı Ak Partililer olarak baktığımızda yüzde 71’i MSN, yüzde69’u Facebook, yüzde 2’i Mynet, yüzde 9’u da Twitter üyesi. Sosyal ağlar açısından AkPartili profili, Türkiye profiline oldukça yakın. Mynet üyelerinin yüzde 31’ini, MSN’inyüzde 28’ini, Facebook ve Youtube üyelerinin yüzde 27’sini ve Twitter üyelerininyüzde 25’ini Ak Partililer oluşturuyor.Yüzde 58’i internet kullanan CHP’liler, aynı zamanda interneti yoğun olarak da kullanıyorlar.İnternettekilerin yüzde 80’i günde en az bir saati internette geçiriyor. İnternet farklıfarklı amaçlarla yoğun olarak kullandıkları anlaşılıyor. İnternetteki her on CHP’lininsekizi evden, üçü işyerinden, biri internet kafeden ve yine biri cep telefonundanbağlanıyor. İnternetteki CHP’lilerin ilk sosyal paylaşım ağ tercihi yüzde 80’leFacebook. Bunu yüzde 73’le MSN, yüzde 25’le Youtube, yüzde 19’la Mynet ve yüzde15’le Twitter takip ediyor. Bu ağların üyeleri arasında çoğunlukta oldukları görülüyor.Twitter camiasın yüzde 39’u, blog takipçilerinin yüzde 37’si, Facebook ve Youtubeüyelerinin yüzde 31’i CHP’ye oy verecek.MHP’lilerin yarısından biraz fazlası, yüzde 55’i internette ve interneti neredeyse CHP’lilerkadar yoğun kullanıyorlar. İnternet kullanıcısı olan dört MHP’linin üçü evden, biriinternet kafeden, beş MHP’linin ikisi işyerinden bağlanıyor. İnternet kafedenbağlananların Ak Parti ve CHP seçmenlerine göre biraz daha fazla olması dikkatedeğer bulgulardan. Sosyal paylaşım ağları arasında MHP’lilerin ilk tercihi MSN(internet kullananların yüzde 81), ikincisi Facebook (yüzde 75), ardından Mynet(yüzde 28) ve Youtube (yüzde 27). Twitter ise yüzde 6 ile MHP’liler arasında pek depopüler değil.Yüzde 35’i internet kullanan BDP’liler, bu açıdan Ak Partililerden 2 puan da olsa öndeler.Ancak benzer sıklıkta olmakla beraber Ak Partililerden biraz daha nadir bağlanıyorlar.Diğer partilerin seçmenlerine kıyasla evden bağlananları daha az (yüzde 61), internetkafelerden bağlananları ise daha çok (yüzde 30). Nitekim, BDP’lilerin yüzde 66’sıevinde bilgisayar olmadığını söylemiş. Sosyal paylaşım ağlarını BDP’liler diğer partiseçmenlerinden oldukça daha yoğun olarak kullanıyorlar. Her üç BDP’liden birininblog takip etmesi, mecra olarak önem verdiklerine işaret ediyor. Hatta her 5 blogtakipçisinin biri BDP’li ve bu açıdan diğer ağlardaki varlıklarına kıyasla üç kat kadardaha fazla ağırlıkları var. Diğer sosyal paylaşım ağlarına bakarsak; internetteki onBDP’linin dokuzunun MSN, yedisinin Facebook, üçünün Youtube veya Mynet üyeliğivar. Twitter’ı en çok kullananlar da BDP’liler: On BDP’linin ikisinin üyeliği var.