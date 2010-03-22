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Türkiye'nin yeteneği belli oldu

"Yetenek Sizsiniz" yarışmasının ilk kazananı dün gece belli oldu ve 500 bin TL'lik büyük ödülü aldı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - "Yetenek Sizsiniz" yarışmasının ilk kazananı dün gece belli oldu ve 500 bin TL'lik büyük ödülü aldı.




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Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının finalinde, Yarışmayı İstanbul'dan katılan Ugur Karameşe ve Bilal Avcı ikilisi ipi göğüsledi.


Yarışma başladığından beri yaptıkları ilginç dans gösterisi ile Tüm Türkiye'nin kendilerine hayran bırakan genç yetenekler 12 adayı geri bırakarak hakettikleri birinciliğe ulaştı...


Birbirinden yetenekli 12 finalistin yarıştığı gecede, çekişme ve heyecan doruktaydı.


Gecede heyecan dolu anlar yaşandı. İki yarı finalistin evlerine de canlı yayın bağlantısı yapıldı, kalabalık aile bireylerinden görüş ve düşünceleri alındı.


Yarışmaya Hatay Dörtyol’dan katılan ve ikinci olan Bilal Göregen’in kazananın açıklandığı andaki üzgün ifadesi gözlerden kaçmadı.

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