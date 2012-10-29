Türkiye'nin yeni uçak motoru yolda



TEI Genel Müdürü Akın Duman, İHA'lara güç veren motorlar kapsamında yeni bir turbo jet motor geliştirme projesini başlattıklarını açıkladı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Akın Duman, ''İnsansız hava araçlarına (İHA) güç veren motorlar kapmasında yeni bir turbo jet motor geliştirme projesinin faaliyetlerini de 4 ay önce başlattık. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerek eğitim uçaklarına gerek özgün helikopterlere güç verecek bir motorun da tasarımını başlattık'' dedi.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin havacılık alanında uçak motorları ve gaz türbinleri konusunda faaliyet gösterdiğini belirtti.

TEI'nin bugün geldiği noktada dünya tarafından tanınan bir marka olduğunu ifade eden Duman, şunları kaydetti:

''Uçak motorlarının montaj, test, bakım ve onarımında, ülkemizde özellikle silahlı kuvvetlerdeki sistemler konusunda faaliyetler sürdürdüğümüz gibi, bölge ülkelerine de hizmet veriyoruz. TEI'de, Bahreyn F-16'larını F-110 motorlarının depo seviyesi bakımları yapılıyor. NATO AWACS uçaklarına ait TF33 motorlarının depo seviyesi bakımlarını TEI'de gerçekleştiriyoruz. NATO AWACS uçaklarına ait TF33 motoru depo seviyesi bakım projesinde, gösterdiğimiz başarıdan dolayı NATO Destek Teşkilatı (NSPA) ve Uluslararası Havacılık ve Uzay Yönetim Şirketi (IAMCO) tarafından 2011 yılının 'En İyi Motor Bakım Firması' seçildik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki cougar genel maksat helikopterlerinin depo seviyesi bakımlarını da yapıyoruz.''