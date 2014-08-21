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Politika

Türkiye'nin yeni başbakanını Erdoğan açıklayacak

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan, başbakanlık koltuğuna oturacak ismi saat 18.00’de açıklayacak

21 Ağustos 2014 20:01

AK Parti’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, Erdoğan'ın yerine Başbakanlık koltuğuna oturacak isim saat 18.00'de açıklanacak.

Erdoğan, anket ve istişare sonuçlarını MYK üyeleriyle de değerlendirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda yeni başbakan belli oldu.

Erdoğan, yeni başbakan ve AK Parti’nin genel başkanı olacak ismi saat 18.00’de açıklayacak.

Erdoğan, geçen hafta AK Parti’nin kuruluş resepsiyonunda genel başkan ismi için son tarih olarak MYK toplantısını işaret etmişti.

Başbakanlık için öne çıkan ismin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, veda resepsiyonunda Başbakanlık için Davutoğlu'nu işaret etmişti.

 

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