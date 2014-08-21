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Politika

Arınç, Davutoğlu'na başbakanlığı hakkında ne dedi?

Abdulkadir Selvi, AKP kulislerinde Arınç'ın Davutoğlu ile özel görüşme yaptığının söylendiğini aktardı

21 Ağustos 2014 12:14

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'dan boşalacak Başbakanlık koltuğuna Dışişeri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçeceğini söyledi. Selvi, AKP kulislerinde konuşulan bir iddiayı dile getirerek "AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde Davutoğlu ile Arınç bir araya geldiler. Arınç'ın, 'Benim sizin isminizden bir rahatsızlığım yok. Sadece Abdullah Bey'e bir haksızlık yapılsın istemedim' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Davutoğlu şaşırtacak" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Bu arada Davutoğlu ismi henüz açıklanmadı ama önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde Davutoğlu ile Arınç bir araya geldiler. Arınç'ın, 'Benim sizin isminizden bir rahatsızlığım yok. Sadece Abdullah Bey'e bir haksızlık yapılsın istemedim' dediği söyleniyor.

Bir yandan Erdoğan diğer taraftan Davutoğlu bu tür görüşmelerle sürecin sancısız aşılmasını sağlayacaklar.

Çünkü yeni Türkiye'yi inşa etmek üzere yola çıkanların, krize değil, sinerjiye ihtiyacı var

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