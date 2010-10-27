Türkiye'nin yaşayan en seksi kadını

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Tekneyle gezin denize bayılıyor



Dünya çapında 17 farklı edisyonda yayınlanan ABD merkezli erkek dergisi Esquire'ın İspanya edisyonu, 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'u yayınlayarak, 195 ülkeden 195 'en seksi kadın'a yer verdi. Spor spikeri Burcu Esmersoy, atlasın Türkiye sayfasında yer aldı.Akşam magazin servisinden Erçin Dağ Eysen'in haberine göre Barbados'tan Rihanna, Almanya'dan Diane Kruger, Brezilya'dan Gisele Bündchen, İtalya'dan Monica Bellucci gibi şarkıcı, model ve oyuncuların yer aldığı atlasta politik isimler de var. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Ukrayna Anavatan Birliği Partisi Genel Başkanı Yuliya Timoşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'un dikkat çeken isimleri oldu.Güney Afrika'nın en seksi kadını' seçilen aktris Charlize Theron'la aynı atlasta yer alan Burcu Esmersoy için şu ifadeler kullanıldı: Spor muhabirliğiyle kariyerine başladıktan sonra, TV dünyasının en popüler yıldızlarından biri oldu. Zeki, güzel, başarılı, yetenekli, neşeli ve ilham verici. Burcu'yla ideal bir gün geçirmek için Türkiye'nin Ege kıyılarında bir tekne gezisi, onunla yapılacak en iyi plan olur. Çünkü denize bayılıyor.