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Türkiye'nin yaşayan en seksi kadını

Esquire İspanya, 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'u yayımladı.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Esquire İspanya, 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'u yayımladı. Top model ve oyuncuların yanı sıra politikacı ve first lady'lerin de yer aldığı atlasta Türkiye'yi spor spikeri Burcu Esmersoy temsil etti.


Dünya çapında 17 farklı edisyonda yayınlanan ABD merkezli erkek dergisi Esquire'ın İspanya edisyonu, 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'u yayınlayarak, 195 ülkeden 195 'en seksi kadın'a yer verdi. Spor spikeri Burcu Esmersoy, atlasın Türkiye sayfasında yer aldı.

Akşam magazin servisinden Erçin Dağ Eysen'in haberine göre Barbados'tan Rihanna, Almanya'dan Diane Kruger, Brezilya'dan Gisele Bündchen, İtalya'dan Monica Bellucci gibi şarkıcı, model ve oyuncuların yer aldığı atlasta politik isimler de var. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Ukrayna Anavatan Birliği Partisi Genel Başkanı Yuliya Timoşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev 'Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'un dikkat çeken isimleri oldu.


Tekneyle gezin denize bayılıyor

Güney Afrika'nın en seksi kadını' seçilen aktris Charlize Theron'la aynı atlasta yer alan Burcu Esmersoy için şu ifadeler kullanıldı: Spor muhabirliğiyle kariyerine başladıktan sonra, TV dünyasının en popüler yıldızlarından biri oldu. Zeki, güzel, başarılı, yetenekli, neşeli ve ilham verici. Burcu'yla ideal bir gün geçirmek için Türkiye'nin Ege kıyılarında bir tekne gezisi, onunla yapılacak en iyi plan olur. Çünkü denize bayılıyor.



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