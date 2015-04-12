Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

Papa Francis’in 1915 Ermeni katliamını anmak için düzenlediği ayinde "soykırım" kelimesini kullanması Ankara’nın tepkisine neden oldu. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Antonino Lucibello’nun Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak "Hayal kırıklığı ve üzüntü duyduk. Güven kaybına yol açtı" mesajı verilmesinin ardından Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, istişare için Ankara’ya çağrıldı.

Papa Francis, Paskalya Bayramı’ndan sonraki Kutsal Pazar günü ve Ermeni katliamının 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda yönettiği büyük ayinde “20'nci yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı” demişti.