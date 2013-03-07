Türkiye'nin Ürdün'e gönderdiği El Kaide'nin 2 numarasını CIA aldı

Yasadışı yollarla Türkiye’ye girdikten sonra Ankara'da yakalanan El Kaide Sözcüsü Süleyman Abu Ghaith, Türkiye'den Ürdün'e gönderildikten sonra CIA tarafından ABD'ye götürüldü.

Usame Bin Ladin’in damadı da olan Ghaith, İran sınırından yasadışı yollarla Türkiye’ye girdikten sonra Ankara’da bir otelde gözaltına alınmıştı.

Türkiye’de herhangi bir suç işlemediği için çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Ghaith, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kuveyt vatandaşlığından çıkarıldığı için “vatansız” konumunda bulunan Ghaith’in, hangi ülkeye gönderileceğine karar verilemedi. ABD ise Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ghaith’in kendilerine teslim edilmesini istedi.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Ghaith’in, Ürdün üzerinden vatandaşlığından çıkarıldığı Kuveyt’e gönderilmesine karar verildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’ye geldiği 1 Mart’ta Ghaith, Ürdün’e gönderildi.

Ürdün’den Kuveyt’e geçiş yaparken CIA ajanlarınca ele geçirilen Ghaith, ABD’ye götürüldü.