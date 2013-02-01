Bin Ladin'in damadı MİT-CIA operasyonuyla Ankara'da yakalandı

Öldürülen El-kaide lideri Usame Bin Ladin'in tüm dünyada aranan damadı Süleyman M., Milli İstihbarat Teşkilatı ile CIA'nın yürüttüğü operasyonla sahte pasaportla geldiği Ankara'da yakalandı.

Pakistan'da öldürülen Usame Bin Ladin'in damadı Süleyman M., MİT'in ABD gizli servisiyle ortak yürüttüğü çalışma sonrasında Çankaya'da bir otelde yakalandı.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesindeki özel haberine göre, Süleyman M.'nin 11 Eylül saldırılarından sonra kayıplara karıştığı ve 11 yıldır İran'da özel bir kampta kaldığı belirlendi. Bir süre önce ABD gizli sevisinden gelen bir bilgi üzerine harekete geçen MİT, Süleyman M.'nin izine Ankara'da ulaştı.

İran kamptan çıkarınca kullandığı sahte Suudi Arabistan paraportuyla yasadışı şekilde Türkiye'ye geçen Süleyman M.'nin yerini tespit eden ABD, MİT'e bilgi verdi. Düzenlenen operasyonla Süleyman M., Çankaya’da kaldığı otelde yakalandı.

Süleyman M.’nin, daha önce Kuveyt vatandaşı olduğu ancak, terörist faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle ABD güvenlik birimlerince tüm dünyada araması nedeniyle Kuveyt devletince vatandaşlıktan çıkartıldığı öğrenildi.

ABD güvenlik birimlerinin, Süleyman M.’yi teslim aldıktan sonra El Kaide faaliyetleri çerçevesinde sorgulamak istediği ancak Türkiye’nin mevzuat gereği bunu yerine getiremediği bildirildi.

Süleyman M.'nin kanunlar gereği İran'a sınırdışı edileceği öğrenildi.

Süleyman M.’nin yakalanması kamuoyundan da gizli tutuldu. MİT ve Emniyet tarafından İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinin bilgilendirildiği öğrenildi.