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Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi Lezce'ye yönelik erişim engeli kaldırıldı!

Lezce.com'a erişim, "müstehcenlik" gerekçesiyle engellenmişti

17 Kasım 2015 21:18

“Müstehcenlik” gerekçesiyle erişime engellenen Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi "www.lezce.com" hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı. Olayın medyaya yansımasının ardından engelleme kararının kaldırıldığını söyleyen site yöneticileri, içerikle ilgili bir değişiklik yapmadıklarını ancak TİB'in uyguladığı tedbir kararının kaldırıldığını belirtti.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'na kponuşan Lezce yöneticisi Erman Paçalı, erişim engelleme kararının olay medyaya yansıdıktan sonra kaldırıldığını söylerken, şöyle konuştu:

“Siteyi durup dururken kapatıp, durup dururken açmış oldular. Sitede içerikle ilgili bir değişiklik yapmadık, TİB’den bir yetkiliye de tüm çabalarımıza rağmen ulaşamamıştık. İki saat önce TİB’in sorgulama ekranına baktığımızda, site hakkında idari tedbir kararı uygulandığı yazıyordu. 20 dakika önce aynı sorgulamayı tekrarladığımızda bu site hakkında uygulanan bir karar bulunamadığı yazıyor. Engelleme kararının kaldırıldığı henüz tüm servis sağlayıcılara bildirilmemiş durumda ama gün sonuna kadar bildirilecektir.”

 

Ne olmuştu?

 

Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi olan ve 16 Temmuz 2008’den beri faaliyet gösteren www.lezce.com, 15.11.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) idari tedbir kararıyla erişime engellenmişti.

Bugün sabah saatlerinde bianet’e konuşan site yöneticisi Erman Paçalı, öncelikle sitenin erişim engellemeye konu olacak bir içeriğe sahip olmadığını, kapatma kararıyla ilgili hiçbir muhatap bulamadıklarını ve idare mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını söylemişti.

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