Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesine erişim engeli!

Türkiye’de lezbiyen arkadaşlık sitesi olan www.lezce.com’a “müstehcenlik” gerekçesi ile erişim engellendi. Üyelik sistemiyle çalışan sitenin yöneticileri “Ana sayfamızdaki kullanıcı adı ve şifre sayfasına bakılıp müstehcenlik şüphesi oluşamayacağına göre belli ki lezce isminden tahrik olunmuştur. Harflerden tahrik olan bir idare var karşımızda. Bu uygulamalar homofobiyi devlet eliyle cesaretlendiriyor” dedi.

bianet’ten Çiçek Tahaoğlu'na konuşan Lezce.com içerik danışmanı ve yöneticisi Erman Paçalı, kapatma kararıyla ilgili hiçbir muhatap bulamadıklarını ve idare mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını söylüyor.

Paçalı'nın yaptığı açıklama şöyle:

“Dilekçemizi TİB’e gönderdik ancak TİB’in ne zaman cevap vereceği belli değil çünkü yasalar TİB’e herhangi bir süre sınırlaması getirmiyor. TİB uzmanları, bizimle hiçbir şekilde doğrudan temas kurmayacaklarını santral aracılığıyla ilettiler. Muhattap bulamıyoruz. İçerikte müstehcen olan ne var da nasıl bir tespit yaptılar, belli değil.

Bu karar, eşitlik ilkesini ihlal ediyor. Yürütmenin durdurulması için bölge idare mahkemesine dava açacağız. Davayı duruşmalı isteyeceğiz çünkü kendimizi ifade etmek istiyoruz.”

Bununla ilgili şüphe oluşturabilecek bir içerik de barındırmıyoruz. Ancak şüphe ucu çok açık bir kavram. Bu sebeple sanıyoruz ki web sitesinin adına bakıp adından tahrik olan uzmanlar içeriği incelemeden şüpheye kapılıp siteleri kapatıyorlar"

Kurumla her temas kurmak istediğimizde başbakanlığın genelgesi olduğu ve uzmanlarla görüşülemeyeceğini ifade ediyorlar. Yani anladığımız kadarıyla bu makul şüphe ile kapatılan sitelere karşı başbakanlığın uzman ve savcılara yönelik 'canınız isterse muhatap olun' genelgesi var

Hakkında idari tedbir kararı verilen web sitemizin giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre paneli dışında bir içerik söz konusu değil iken müstehcenlik gerekçesine makul şüphe addeden ve bu şüpheyle ilgili içerik gösteremeyen TİB uzman personeli tartışmasızdır ki sağlıklı değerlendirme yapabilme yeteneğinden uzaktır. Makul şüphenin oluşabilmesi için makul şüpheye uygun makul bir içerik olması gerekir. Bu incelemeyi yapan personel hakkında kurumun ivedilikle inceleme başlatması gerekir."