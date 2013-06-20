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Ekonomi

Şimşek'in ekonomik değerlendirmelerine Harvard'lı profesörden eleştiri

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek twitter üzerinden tartıştığı ekonomistlere ' Yazıklar olsun, ülkenin geliştiğini göremiyor, kişisel sorunlarınıza takılıyorsunuz' dedi

20 Haziran 2013 19:53

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin on yıllık büyüme oranlarına dair yaptığı açıklamarın bir ekonomist tarafından yalanlanması üzerine Twitter'da tartışma başlattı. Mehmet Şimşek'in "Türkiye ekonomisi on yılda üç buçuk katına çıktı" ibaresine, The Economist dergisi düzeltme yaptı, ve ibareyi "Aslında Reel Gayrisafî Yurtiçi Hasıla olarak yüzde 63 oranında büyüdü" diye açıklama yaptı. Bunun üzerine Harvard Üniversitesi Profesörü Dani Rodrik'in 'The Economist' dergisinin ibaresini doğrulayınca, rakamsal değerler vererek savunma yapan Şimşek tartışmayı alevlendirdi.

Bakan Şimşek Türkiye'nin on yıllık gelişimini nominal değerler üzerinden değerlendiriyordu. Ancak, Harvard Üniversitesi Profesörü Dani Rodrik başta olmak üzere Ege Cansen, Uğur Gürses, Kaya Ardıç gibi ekonomist ve akademisyenler geçmişe yönelik kıyaslamarın reel ölçüt ile değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

The Economist dergisi Türkiye hakkında yazılan bir makaledeki "Türkiye ekonomisi on yılda üç katına çıktı" ibaresine bir düzeltme getirdi. Bu veriyi "Aslında Reel Gayrisafî Yurtiçi Hasıla olarak yüzde 63 oranında büyüdü" ifadesiyle düzeltti.

Harvard üniversitesi öğretim göverlisi olan bir profesör, Dani Rodrik'te son yapılan ibareyi doğruladı. Rodrik, 1998 fiyatlarını sabit kabul ederek, bu fiyatlarda 2002'de 73 milyar lira olan ekonominin yüzde 63'lük bir gelişme kaydederek, 2012 yılında 118 milyar liraya çıktığını öne sürdü. Rodrik kişi başına gelir de enflasyononun etkisi çıkarıldığında artışın yüzde 43 olduğunu açıkladı.

Hürriyet muhabiri Barış Balcı bu konuyu haberinde şöyle aktarıyor;

 

'Finans benim işim'

 

Şimşek Twitter üzerinden tartışmayı sürdürdü.  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rodrik'e rakamsal değerlerle cevap verirken, Türkiye'nin on yılda yaklaşık üç buçuk kat arttığını belirterek, 230 milyar dolardan 786 milyar dolara çıktığını yazdı. Bu iddiaya bir tweet ile karşılık veren Rodrik, zaman içinde karşılaştırma yapmak için reel Gayrı Safî Milli Hasıla(GSMH) hesabının kullanılması gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Şimşek, yıllarca finans profesyoneli olarak çalıştığını söyleyerek tartışmayı kızıştırdı.

 

Ekonomistler: Rodrik haklı

 

Ekonomistler bugün ülke karşılaştırması yapılmak istenirse ekonomik büyüklüğünün nominal GSMH üzerinden ölçüldüğünü belirterek, zamansal karşılaştırma yapılmak istenirse reel GSMH üzerinden yapıldığını belirtti. Ekonomideki artış, gelişme ve bunun gibi kavramlarda hesabın reel milli gelir üzerinden sabit fiyatlarla yapılması gerektğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörü Kaya Ardıç, "Bu konuda Dani Rodrik haklı. Türkiye'nin on yılda, AKP hükümeti döneminde üç buçuk kat büyüdüğü doğru değil. Tabii Mehmet Şimşek'in söylediği şey söz konusu dönem ise yanlış değil. İki ülkenin aynı dönemde karşılaştırma yapıldığında nominal dolar cinsinden yapılır. Ancak Bakan Şimşek, bilinçli olarak eksik söylüyor 'milli gelir belirli bir dönem içinde ne kadar arttı' ise hesap sabit fiyatlardan reel gelir ayrımı yapılmalıdır" dedi.

 

'Bunlar önemsiz, Türkiye zenginleşti'

 

Maliye Bakanı Şimşek, TÜrkiye ekonomisnin büyümesi için kullandığı nominal ölçütü dün Twitter üzerinden savunmaya devam etti. Bakan Şimşek, Rodrik ile yaptığı son konuşmada kendini şu şekilde savundu;

Dani Rodrik: "Bu gelişimi nominal değerlerle ölçemezsin. açıkçası, yazıklar olsun" @memetsimsek

Mehmet Şimşek:" Asıl sana yazıklar olsun, kişisel sorunların bu ülkenin gelişme kaydettiğini görmeni engelliyor" dedi.

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mehmet şimşekekonomidani rodrik

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