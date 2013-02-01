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Yaşam

Türkiye’nin rol modeli: Acun Ilıcalı

MediaCat ve Ipsos’un yaptığı rol model araştırmasında Acun Ilıcalı birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üçüncü sırada Hülya Avşar yer aldı

01 Şubat 2013 16:47

Aylık pazarlama iletişimi dergisi MediaCat, Türklerin rol modellerini araştırdı. Ipsos işbirliği ile 2011 senesinde 15-35 yaş arası gençlerin rol modellerini tespit etmek amacıyla yürütülen ‘Gençlerin Rol Modelleri’ araştırmasının kapsamı 2012 versiyonu için genişletildi. 2012 yılı rol modeller araştırmasına 36-45 ve 46-60 yaş gruplarını  dahil edildi.

\Araştırma, 12 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında 12 ilde gerçekleştirildi ve yarısı kadınlar, diğer yarısı erkeklerden oluşan 1200 kişi temel alındı.

En az bir ünlünün belirtildiği cevapların değerlendirildiği çalışmada ilk belirtilen ünlü kişilik üç, ikinci sırada belirtilen iki ve üçüncü sırada belirtilen ise bir puan elde etti.


Yaşa göre değişiyor


Milliyet gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarına göre, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz ve Necati Şaşmaz en yüksek popülariteye genç yaş grubu nezdinde ulaşırken, özellikle 46-60 yaş aralığından neredeyse hiç puan almadılar. Bunun aksine, Recep Tayyip Erdoğan ve Orhan Gencebay rol model olarak 36-45 ve 46-60 yaş gruplarının belirttiği isimler olurken, genç kitle tarafından daha az rağbet görüyorlar.

Hülya Avşar ve Sibel Can’ı rol model olarak belirtenlerin yaş gruplarına bakıldığında ise daha homojen bir dağılım söz konusu.

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