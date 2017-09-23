Türkiye'nin Oscar'ı kapılarını 54'üncü kez açacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk ve en köklü film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali, farklı formatıyla 21 Ekim\'de 54\'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. \'Ulusal\' bölümün kaldırılıp \'uluslararası\' bölümüyle yoluna devam edecek festivalde alınan bu karar, tartışmalara neden oldu.

Türkiye\'nin Oscarı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl kapılarını 54\'üncü kez açacak. 21 Ekim\'de başlayıp 27 Ekim\'de sona erecek festival beraberinde yenilikler de getirdi. Daha önce ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen festival, bu yıl tek çatı altında, uluslararası yarışma bölümüyle devam edecek. Antalya\'yı uluslararası düzeyde \'sinema dostu bir şehir\' olarak da tanıtmayı hedefleyen festivalin artistik direktörlüğünü, Avrupa\'da pek çok festivalin yönetiminde yer alan uluslararası alanda başarıya imza atan film yapımcısı Mike Downey, danışmanlığını ise kültür- sanat girişimcisi ve Saraybosna Film Festivali direktörü Mirsad Purivatra üstlenecek.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Yarışmada, dünya sinemasının ustalarından oluşan bir seçki yer alacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak. Türkiye\'den ve dünyadan en ilgi çeken yapımlar da festivalde yer alacak. Bu yapımların yönetmenleri ve oyuncuları ile görkemli galalar gerçekleştirilecek.

FESTİVALE ÇOCUK BÖLÜMÜ EKLENDİ

Festivale yeni eklenen çocuk bölümünde, yeni bir izleyici kitlesi oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek. Çocukların vizyonlarını geliştirmek, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmalarını sağlamak için fırsat yaratmayı hedefleyen bölümde, çocuklara özel film gösterimleri düzenlemenin yanı sıra atölyeler ve sürpriz konuklarla sohbetler düzenlenecek.

FİLM VE YEMEK BİR ARAYA GELECEK

Festivaldeki yeniliklerden biri de \'film ve yemek\' bölümü. Bu bölümde, gastronomiyle ilgili seçilen dört film izlendikten sonra, dört ünlü şef bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım mönüsünü katılımcılara sunacak.

FİLM FORUM\'A İLGİ

Film Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü yapılacak \'Antalya Film Forum\'a başvurular devam ediyor. Direktörlüğünü Zeynep Atakan\'ın üstlendiği ve 22- 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Film Forum, sinema sektörüne verdiği desteği artırması ve yeni platformları ile sinemacılardan ilgi gördü. Atakan, “Forum, bir ortak yapım ve proje geliştirme marketi olarak, Türkiye\'deki projelerin uluslararası düzeyde tanıtılması ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasını hedefliyor. Bunu göz önünde bulundurarak, danışma kurulu ve jüri üyelerini uluslararası endüstri profesyonellerinden seçtik. Filmlerin seçimi konusunda 4 önemli kriter var. Orijinallik, yaratıcılık, uluslararası potansiyel ve fizibilite\" dedi.

JÜRİ BAŞKANI FİLİSTİNLİ

Festivalin jüri başkanlığı ise Filistinli bir sinemacıya emanet edildi. Dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa\'nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman, 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin bu yılki jüri başkanı oldu. Elia Suleiman, 2006\'da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali\'nin yanı sıra pek çok film festivalinin jürisinde yer aldı. New York MoMA, Lizbon ve Estoril Film Festivali ve İstanbul Film Festivali\'nde adına düzenlenen seçkilerle onurlandırılan Suleiman, 1992\'de Rockefeller Ödülü ve 2008\'de Prince Claus Ödülü\'ne layık görüldü.

YENİ KARAR TARTIŞMA YARATTI

Festivalde bu iki farklı yarışmanın tek çatı altında toplanması tartışmaları beraberinde getirdi. Ulusal bölümün uluslararası alana dahil edilmesi, bazı sinemacıların tepkisini çekti. Sinemacılar, ulusal kategorinin kaldırılmasının Türk sinemasını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, bu bölümün yeniden eklenmesini istedi. Festivalin ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, güçlerini tek bir noktada birleştirmek için bu kararı verdiklerini belirterek geri adım atmadı.

FESTİVALİN ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ

Menderes Türel, Antalya Film Festivali\'nde ulusal ve uluslararası yarışmaların birleştirilmesi ile festivalin çıtasını yükselttiklerini söyledi. Türel, şöyle dedi:

“Uluslararası Film Festivalimizde Türk sinemasını desteklemek üzere bir adım atıyoruz. Zamanla anlaşılacak. Zamanla anlaşıldığında, doğru ortaya çıktığında yapılan işin ne kadar haklı olduğu daha iyi ifade ediliyor. O yüzden yaptığımız işin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim iki ayrı festivale enerjimizi ve bütçemizi ayırmamız güçlü bir şekilde uluslararası platformda da yapmamız konusunda bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. Şimdi güçlerimizi birleştiriyoruz. Bir nevi hedef büyütüyoruz.\"

FESTİVAL YOLCULUĞU 1964\'TE BAŞLADI

Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay\'ın 1964 yılında Altın Portakal Film adıyla başlattığı festivalin adından önceki yıl, \'Altın Portakal\' sıfatı çıkartılarak, \'Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne dönüştürüldü. Bu yıl 54\'üncü yılını kutlayacak Uluslararası Film Festivali, tarihinde kesintilere de uğradı. 1979 yılında 16\'ncısı düzenlenirken, Sansür Kurulu\'nun yarışmaya katılan bazı filmleri yasaklayıp, bazı bölümleri de sansürlemek istemesi üzerine bütün yapımcılar festivalden filmlerini çekti. Festivalde o yıl sadece kısa metraj film yarışması gerçekleştirildi. 17\'nci Altın Portakal Film Yarışması ise 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle düzenlenemedi.

TARIK AKAN EN ÇOK ÖDÜL ALAN OYUNCU

Altın Portakal\'ın en fazla ödül alan yönetmeni, sinema dünyasının duayenlerinden Atıf Yılmaz oldu. Atıf Yılmaz, 6 kez Altın Portakal\'ı havaya kaldırdı. \'En İyi Kadın Oyuncu\' ödülünü Hülya Koçyiğit 5, Türkan Şoray 4 kez kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü en çok alan isim ise 6 kez ödül heykelciğini kaldıran merhum Tarık Akan oldu.

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