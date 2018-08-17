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Kültür-Sanat

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

'Ahlat Ağacı', Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi

17 Ağustos 2018 19:12

Türkiye'nin bu seneki Oscar Ödülleri için seçtiği aday belli oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' Oscar aday adayları listesine Türkiye'den gönderilecek film olarak seçildi. 

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 12 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, son olarak 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almıştı. 

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