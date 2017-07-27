Türkiye'nin orkestrayla sahneye çıkan en küçük kemancı virtüözü şimdi ABD'de konser verecek

Türkiye'de 2003 yılında senfoni orkestrayla sahneye çıkan en küçük genç kemancı olarak sahneye çıkan Türk kadın keman virtüözü Ece Dolu, şimdi ABD'nin Chicago kentinde De Paul University Concert Hall'da solo konser gerçekleştirecek.

Sahneye çıkan en küçük genç kemancı

CNNTürk'te yer alan habere göre, 1993 yılında Antalya'da doğan Ece Dolu, 8 yaşında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nın açtığı yetenek sınavını kazandı ve keman eğitimine başladı. Ece Dolu, ilk solo konserini 2003 yılında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdi. Bu başarısıyla, Türkiye'de resmi olarak 2003 yılında bir senfoni orkestrasıyla sahneye çıkan en küçük genç kemancı unvanını aldı.

Klasik müzik yarışmasında 3'üncülük ödülü

Ece Dolu, henüz bir buçuk yıllık kemancıyken Edirne'de gerçekleştirilen VI. Uluslararası Klasik Müzik yarışmasında 3'üncülük ödülüne layık görüldü. Antalya'da hem ilköğretim eğitimine devam eden hem de devlet konservatuvarında müzik eğitimi alan genç sanatçı, birçok solo resital ve orkestra eşliğinde yurt içi ve yurt dışı konserlerde yer aldı.

İngiltere Kraliçesi onuruna verilen konserde sahneye çıktı

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Lisesi'ne burslu olarak kabul edilen sanatçı, aralarında Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın da olduğu Avrupa ülkelerinde de sahneye çıkma fırsatı buldu. En prestijli konserlerinden biri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Ankara ziyareti sırasındaydı. Ece Dolu, dönemin Cumhurbaşkanlığı konutu Çankaya Köşkü'nde İngiltere Kraliçesi onuruna verilen konserde sahneye çıkma onuru yaşadı.

Dünyanın en iyi müzik okullarından birin de eğitim aldı

Ece Dolu, ABD ve dünyanın en önde gelen müzik okullarının 10 tanesinden burslu kabul edildi. Ece Dolu, üniversite eğitimini ABD'nin en iyi, dünyanın da en iyi 3 müzik okulundan biri olarak gösterilen New York'daki Eastman School of Music'te aldı.

ABD'de yüksek lisans eğitimine devam ediyor

Genç sanatçı, üniversite eğitimi sırasında Tokyo ve Borodin Quartet'in başkemancısı​ Mikhail Kopelman'in stüdyosuna kabul edilerek burslu​ eğitim almaya hak kazandı. Ece Dolu, 4 yıllık üniversite eğitiminin sonrası yüksek lisans öğrenimi için ABD'nin en önemli 6 okulundan tam burslu eğitim için kabul almaya hak kazandı. Genç virtüöz, dünyaca ünlü keman solisti ve müzik dünyasındaki 3 büyük yarışmanın altın madalya sahibi (Paganini, Sibelius, Tchaikovsky) İlya Kaler'in özel daveti ile ABD'nin Chicago kentinde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı

Genç virtüöz, Kodak Hall, Chicago Symphony Center, Hatch Hall, Chicago Art Institute Fullerton Hall ve Chateau du Lac gibi ünlü sahnelerde konser verme imkanı buldu. Fazıl Say başta olmak üzere Itzhak Perlman, Maxim Vengerov, Ilya Kaler, Alexander Markov, Gülsin Onay gibi dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

İlk Türk kemancı ünvanını alacak

Ece Dolu, Ağustos ayında Bodrum Müzik Festivali'nde orkestra icerisinde sahne alacak. Başarılı sanatçı, Ekim ayında da ABD'nin Chicago kentinde DePaul University Concert Hall’da solo konser gerceklestirecek. Ece Dolu, DePaul University Concert Hall'da solo konser gerçekleştiren ilk Türk kemancı unvanını alacak.

















