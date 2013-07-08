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Kültür-Sanat

Türkiye'nin okuma karnesi: 5 yılda 163 bin kitap

Bakan Ömer Çelik, geçtiğimiz 5 yıl içinde 163 bin 548 kitap basıldığını söyledi.

08 Temmuz 2013 17:04

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 2009'dan bu yana uluslararası standart kitap numarası (ISBN) alan kitap sayısı, yıllara ve konularına göre dağılımına ilişkin rakamları açıkladı.

Bakan Çelik'in açıklamalarına göre, 2009'da 31 bin 286, 2010'da 35 bin 767, 2011'de 43 bin 96, 2012'de 42 bin 626 ve 2013'te 25 Mart'a kadar 10 bin 773; toplamda 5 yılda 163 bin 548 kitap basıldı.

Basılan her kitabın satıldığını ve her bir kopyanın da 3'er kişi tarafından okunduğunu varsaysak dahi Türkiye'de bir yılda ortalama 98 bin 128 kişinin kitap okuduğu ortaya çıkıyor. Bu hesaba göre, bir yıllık süre boyunca herhangi bir kitap okumuş kişi sayısı 100 bin bile değil.

Basılan kitapların büyük bölümünü edebiyat ve toplum bilimleri başlıklarındaki eserler oluşturuyor.

Son 5 yılda edebiyat dalında basılan kitap sayısı 56 bin 352 adet olurken, bu rakam toplam kitap sayısının yüzde 34.4'ü oranında gerçekleşti. Toplum bilimleri dalında son 5 yılda basılan kitap sayısı da 55 bin 889 oldu.

Son 5 yılda genel konularda 3 bin 745, felsefe ve psikoloji dalında 6 bin 126, din dalında 11 bin 86, dil ve dilbilim dalında 2 bin 279, teknoloji dalında 9 bin 110, güzel sanatlar dalında 5 bin 292, coğrafya ve tarih dalında 11 bin 841 kitap yayınlandı.

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